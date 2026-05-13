34 đội tuyển tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân khu vực II

HNN.VN - Ngày 13/5, Công an TP. Huế cho biết: Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, Vòng bảng tại TP. Huế dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 - 11/6.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành uỷ, Giám đốc Công an TP. Huế phát biểu tại cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức hội thao

Theo kế hoạch, hội thao được tổ chức với quy mô lớn tại nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó, TP. Huế được Bộ Công an lựa chọn đăng cai Hội thao Khu vực II - Vòng bảng.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 6/6 tại Quảng trường Ngọ Môn với sự tham gia của 34 đội tuyển, trên 2.000 vận động viên cùng cán bộ, chiến sĩ đến từ các cục nghiệp vụ, bộ tư lệnh trực thuộc Bộ Công an, các trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị, địa phương trong khu vực. Đây là lần thứ ba TP. Huế được giao đăng cai tổ chức hội thao.

Điểm nhấn của hội thao năm nay là lễ khai mạc lần đầu tiên được tổ chức vào ban đêm tại Quảng trường Ngọ Môn và được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng nhiều nền tảng truyền thông đại chúng. Hội thao tại TP. Huế dự kiến diễn ra từ ngày 4/6 đến 11/6; vòng chung kết sẽ được tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Hội thao năm 2026 có nhiều điểm mới so với các kỳ trước. Bên cạnh các nội dung quân sự, võ thuật truyền thống, ban tổ chức bổ sung thêm nhiều phần thi mang tính thực tiễn cao, bám sát yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân như vượt vật cản, võ gậy đối kháng…

Tại cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức hội thao, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành uỷ, Giám đốc Công an TP. Huế yêu cầu các đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, Vòng bảng tại TP. Huế diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao.

Minh Nguyên
Nghiên cứu cơ chế đặc thù gắn với đô thị di sản

Chiều 12/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi làm việc về tình hình và kết quả xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển TP. Huế.

Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 12/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”. Tham dự tọa đàm có Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng; cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Về phía TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ngành.

Văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển

Tại Hội thảo khoa học “Huế trong tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước (1986 – 2026)” do Hội Khoa học Lịch sử TP. Huế tổ chức diễn ra ngày 12/5, các chuyên gia nhận định, trải qua 40 năm, công cuộc đổi mới đã tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Với Huế, đã có những bước chuyển mình quan trọng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là giá trị di sản văn hóa.

