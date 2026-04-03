28 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Lãnh đạo và các học viên thực hiện nghi lễ chào cờ

Lớp bồi dưỡng trang bị cho 28 học viên nghiên cứu, tiếp thu 5 chuyên đề có liên quan đến lý luận theo quy định của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; trong đó, nhấn mạnh đến lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy cơ sở, làm cho tổ chức Đảng được bổ sung thêm các nhân tố mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.