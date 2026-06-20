Pháp đưa AI vào chương trình giảng dạy chính thức

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Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu thông báo, toàn bộ học sinh lớp 10 sẽ được học 1 giờ về AI mỗi tuần, nhằm trang bị kiến thức về cách vận hành các mô hình AI, chủ quyền số cũng như khả năng nhận diện thông tin sai lệch trên môi trường trực tuyến. Thủ tướng Sebastien Lecornu khẳng định, việc đào tạo về AI hướng tới mục tiêu xây dựng một thế hệ công dân có tư duy độc lập, tự chủ trong môi trường số.

Bộ trưởng Giáo dục quốc gia Pháp Edouard Geffray cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên tất cả học sinh năm đầu trung học phổ thông tại Pháp được tiếp cận một chương trình giảng dạy thường xuyên và chuyên biệt về AI. Điều đó cho thấy Pháp đang chuyển từ cách tiếp cận khuyến khích tìm hiểu công nghệ sang đào tạo bài bản và lâu dài, chuẩn bị cho thế hệ lao động tương lai những kỹ năng cần thiết để thích ứng với nền kinh tế ngày càng chịu tác động sâu sắc của AI.

Tại Triển lãm công nghệ VivaTech diễn ra ở Paris từ ngày 17 đến 20/6, Thủ tướng Sebastien Lecornu đã công bố khoản đầu tư bổ sung 655 triệu euro cho phát triển AI, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tăng cường chủ quyền số của Pháp.

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