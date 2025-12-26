Thông xe cầu vượt cửa biển Thuận An

Cầu vượt cửa biển Thuận An góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết, từ 6 giờ 30 sáng nay, cầu vượt cửa biển Thuận An đã chính thức thông xe.

Đến thời điểm này, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống điện chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn giao thông đưa vào khai thác bước đầu.

Các hạng mục còn lại như vỉa hè, hệ thống thoát nước cuối tuyến sẽ tiếp tục được hoàn thiện, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào ngày 30/6 tới.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công ngày 24/3/2022, theo kế hoạch hoàn thành vào ngày 23/3/2025. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng, tiến độ dự án bị kéo dài đến nay.

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng.

Công trình có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - 49B có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,785km, trong đó phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km và phần đường bộ dài khoảng 5,3km.

Chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế. Liên danh nhà thầu thi công gồm: Công ty CP Xây dựng Tân Nam, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP 479 Hòa Bình.