Không chủ quan trước nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng

Truyền thông phòng bệnh sốt xuất huyết đến với người dân phường Kim Long

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn TP. Huế ghi nhận gần 130 ca mắc sốt xuất huyết tại 26/40 xã, phường, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phường Kim Long là địa phương có số ca mắc cao nhất với 49 trường hợp, chiếm 38% số ca mắc toàn thành phố.

Trước tình hình đó, Trạm Y tế phường Kim Long đã triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh đến từng khu dân cư, tổ dân phố.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Trạm Y tế phường Kim Long, người dân chính là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, đơn vị tập trung tuyên truyền để mỗi hộ gia đình hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ chứa loăng quăng, bọ gậy và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Trước diễn biến gia tăng ca bệnh tại tổ dân phố Long Hồ Thượng 1 và Long Hồ Hạ 2, Trạm Y tế phường Kim Long đã tổ chức nhiều đợt tổng ra quân thau vét bọ gậy, đồng thời triển khai phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại hàng trăm hộ dân. Các hoạt động được thực hiện khẩn trương nhằm cắt đứt nguồn lây truyền bệnh trong cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Minh cho biết: “Việc phun hóa chất chỉ mang lại hiệu quả trong thời gian nhất định. Quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân trong việc thường xuyên vệ sinh môi trường, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ nước đọng và các vật dụng có khả năng phát sinh loăng quăng, bọ gậy. Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà”.

Bà Nguyễn Thị Ái, người dân phường Kim Long cho biết, sự xuất hiện của các ca sốt xuất huyết trong khu dân cư khiến gia đình bà nâng cao ý thức phòng bệnh, thường xuyên kiểm tra dụng cụ chứa nước, dọn dẹp sân vườn, loại bỏ nước đọng và duy trì thói quen ngủ trong màn.

Để chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh, Sở Y tế TP. Huế đã chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Theo BSCKII. Thái Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, thời tiết nắng nóng xen kẽ những đợt mưa là điều kiện lý tưởng để muỗi truyền bệnh phát triển mạnh. Ngành y tế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu năm như tăng cường giám sát ca bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời, duy trì các đội phản ứng nhanh và bảo đảm đầy đủ hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Theo các bác sĩ, người mắc sốt xuất huyết thường có các biểu hiện như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau hốc mắt, đau cơ, phát ban. Trường hợp xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da hoặc lừ đừ cần đến cơ sở y tế ngay để được theo dõi, điều trị.

Hiện, sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Ngành y tế khuyến cáo mỗi hộ gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra các vật dụng chứa nước, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người dân chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường và phòng, chống muỗi đốt.