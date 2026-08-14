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ClockThứ Năm, 20/08/2026 10:11

Ngăn chặn tình trạng xây thêm công trình trong vùng giải phóng mặt bằng

HNN - Dù đã được thông báo, nhắc nhở, song trong quá trình kiểm kê tài sản phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) một số dự án tại xã Chân Mây - Lăng Cô, chính quyền địa phương phát hiện vẫn còn tình trạng người dân xây thêm sân, hàng rào, công trình phụ và trồng cây xanh để được đền bù.

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Các đơn vị chức năng thực hiện công tác kiểm kê phục vụ GPMB liên quan dự án ở xã Chân Mây - Lăng Cô. 

Xây thêm công trình trong giai đoạn kiểm kê

Trên tuyến đường qua các thôn Bình An, Phú Sơn (xã Chân Mây - Lăng Cô) đầu tháng 8, chúng tôi bắt gặp tình trạng người dân đang xây dựng hàng rào, nền sân. Có những công trình đã xây xong, màu xi măng và vật liệu xây dựng vẫn còn mới. Một số nơi, vật liệu xây dựng thừa vẫn còn ngổn ngang bên cạnh hoặc phía trước nhà.

Đáng chú ý, một số hộ dân nói trên nằm trong khu vực GPMB Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 02 Chân Mây (giai đoạn 1). Dự án có tổng diện tích thu hồi 267ha; trong đó, diện tích đang triển khai giai đoạn 1 là 92,07ha, ảnh hưởng đến hơn 186 hộ dân. Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Kim Long Huế làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 là đơn vị thực hiện GPMB.

Ghi nhận tại cơ sở, vẫn có những trường hợp đã dừng xây dựng ngay khi chính quyền địa phương đến vận động, giải thích. Ông Phan Văn Thắng, sinh năm 1964, trú tại thôn Bình An chia sẻ: “Do nhà chật nên tôi muốn xây thêm hai phòng. Ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản nhưng khi chính quyền địa phương đến nhắc nhở, giải thích, tôi biết vướng dự án nên đã chấp hành dừng thi công”.

Tuy nhiên vẫn có những gia đình “lén” xây dựng thêm dù lực lượng chức năng ở xã Chân Mây - Lăng Cô liên tục rà soát, nhắc nhở. Ông Trần Hoàng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết: Mặc dù đã có thông báo nhưng tình trạng người dân xây dựng các công trình như hàng rào, mái che, hòn non bộ, vật kiến trúc hoặc trồng thêm một số loại cây ngắn ngày vẫn xảy ra. Nhiều trường hợp còn xây dựng vào ban đêm để tránh sự kiểm tra của chính quyền...

“Địa phương đã phối hợp với các đơn vị khảo sát, ghi nhận hiện trạng từ trước đó. Chúng tôi cũng nhắc nhở và tuyên truyền để người dân biết sau thời điểm có thông báo thu hồi đất, các công trình xây dựng thêm sẽ không được bồi thường. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn không chấp hành. Do các công trình phụ, hạng mục xây dựng nhỏ không cần xin phép xây dựng nên dẫn đến tình trạng có hộ dân cố tình xây dựng. Đây là một trong những điều rất đáng trăn trở vì sẽ gây lãng phí, thiệt hại cho người dân, do các công trình này sẽ không được đền bù”, ông Trần Hoàng nói.

Theo lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, trên địa bàn xã hiện có 12 dự án đã và đang được triển khai. Trong đó, có 2 dự án đang ở giai đoạn kiểm kê tài sản phục vụ công tác GPMB, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 02 Chân Mây (giai đoạn 1) và Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 01 Chân Mây.

Theo ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã, trước giai đoạn kiểm kê, lực lượng chức năng đã sử dụng flycam để ghi nhận hiện trạng, làm dữ liệu đối chiếu. Do vậy, nếu người dân cố tình xây dựng hoặc trồng thêm cây thì không khó để xử lý. Tuy nhiên, điều đáng trăn trở là việc này gây tốn kém, lãng phí tiền của, công sức của người dân, đồng thời có thể nảy sinh những vướng mắc không đáng có khi thực hiện công tác GPMB.

Vừa tuyên truyền, vừa kiên quyết xử lý

Ông Đinh Ngọc Hùng nói rằng, lãnh đạo địa phương luôn đồng cảm với những khó khăn của người dân liên quan đến nơi ăn, chốn ở. Song, cả chính quyền địa phương và người dân đều phải thượng tôn pháp luật, tuân thủ các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước.

 Một hộ dân ở thôn Bình An dọn dẹp vật liệu, chấp hành yêu cầu ngừng xây dựng khi chính quyền địa phương đến tuyên truyền, giải thích.

Ông Đinh Ngọc Hùng cũng nhấn mạnh, đối với tình trạng cố tình xây dựng thêm các công trình, hạng mục trong giai đoạn kiểm kê GPMB, quan điểm của địa phương là quyết liệt, không để ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Tuy nhiên, cách làm phải khoa học, thấu tình, đạt lý, kết hợp giữa tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu với các giải pháp ngăn chặn khác.

Hiện nay, xã Chân Mây - Lăng Cô đã thành lập các tổ công tác đồng loạt đi kiểm tra, có dữ liệu đối chiếu, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không xây dựng các công trình. Trong trường hợp người dân cố tình vi phạm, địa phương sẽ kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

“Trong đợt 1, chúng tôi đã vận động tháo dỡ 3 nhà. UBND xã cũng có kế hoạch triển khai trong các đợt, các giai đoạn tiếp theo, tập trung vào những khu vực đang triển khai dự án”, ông Đinh Ngọc Hùng thông tin.

Ngoài những giải pháp trên, chính quyền địa phương còn mời các cơ sở cung ứng vật liệu xây dựng đến làm việc. Việc này nhằm rà soát thông tin, chống thất thu thuế; mặt khác, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở cam kết không bán vật liệu xây dựng cho các nhà thầu, cá nhân liên quan đến những công trình trái phép.

Bài, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
ngăn chặntình trạngxây thêm công trìnhgiải phóng mặt bằng
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