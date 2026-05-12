Đừng để sự chủ quan tiếp tay cho trộm cắp

Một đối tượng trộm xe máy (bìa phải). Ảnh: Công an TP. Huế

Lén lút trộm đêm

Đầu tháng 5/2026, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên tuyến đê ngăn mặn tây phá Tam Giang. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một người dân sau khi để xe máy qua đêm tại khu vực này đã bị kẻ gian lấy mất.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Quảng Điền nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng. Chỉ trong thời gian ngắn, Công an xã Quảng Điền xác định được nhóm 4 đối tượng cùng trú trên địa bàn xã đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy gồm: N.N.L (SN 2009), trú tại thôn Thạch Bình; T.G.B (SN 2009), trú tại thôn Phước Yên; B.T.V.A (SN 2011), trú tại thôn Phò Nam và H.V.K (SN 2009), trú tại thôn Mai Dương.

Không chỉ gây ra vụ trộm xe máy trên tuyến đê ngăn mặn tây phá Tam Giang, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ trộm khác. Nhóm này có liên quan thêm 1 vụ trộm xe máy tại xã Quảng Điền và 2 vụ trộm xe máy tại phường Hóa Châu. Tổng cộng, nhóm đối tượng đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản của người dân.

Cũng trong những ngày đầu tháng 5, Công an phường Phong Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Huế triệt phá thành công một đối tượng chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, gây tâm lý bất an trong Nhân dân. Đối tượng được xác định là Mai Đức Hạnh (SN 1984), trú tại phường Phong Quảng. Lợi dụng đêm khuya và sự chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản, Hạnh đã trèo tường rào, cạy cửa rồi lẻn vào nhà dân lấy tài sản có giá trị.

Chỉ trong một đêm, đối tượng này liên tiếp thực hiện 4 vụ trộm trên địa bàn phường Phong Phú. Tang vật mà Hạnh chiếm đoạt gồm 1 xe máy và 3 điện thoại di động. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng nhanh chóng mang đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Theo lực lượng chức năng, hầu hết các vụ việc đều xuất phát từ sự sơ hở trong việc trông coi tài sản. Nhiều người dân vẫn giữ thói quen để xe ngoài sân, ngoài hiên hoặc khu vực vắng người mà không khóa cổ, khóa càng cẩn thận. Chính điều này đã tạo điều kiện để các đối tượng dễ dàng ra tay.

Đừng tạo kẽ hở cho đối tượng xấu lợi dụng

Những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn cho thấy, các đối tượng trộm cắp đang lợi dụng chính tâm lý chủ quan, mất cảnh giác của người dân vùng quê để hoạt động. Không còn là những vụ trộm nhỏ lẻ mang tính bộc phát, nhiều đối tượng hiện nay có sự tính toán thời điểm, theo dõi quy luật sinh hoạt của người dân trước khi ra tay.

Công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản đã được lực lượng công an và chính quyền các địa phương triển khai thường xuyên. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, tâm lý chủ quan vẫn còn tồn tại khá phổ biến.

Không ít người dân có thói quen để xe trước sân mà không rút chìa khóa, ngủ không khóa cổng hoặc để điện thoại, tài sản giá trị ở vị trí dễ quan sát từ bên ngoài. Một số gia đình dù đã lắp cổng rào nhưng việc khóa cửa vẫn khá sơ sài. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, lực lượng công an địa phương thường xuyên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản tài sản. Thế nhưng, nhiều người vẫn còn chủ quan, chỉ đến khi xảy ra mất mát tài sản mới giật mình cảnh giác.

“Các đối tượng trộm không chừa bất cứ ai và địa phương nào cũng có thể xảy ra các vụ việc. Người dân không nên đợi mất tài sản rồi mới nâng cao cảnh giác. Chính sự lơ là của mỗi cá nhân vô tình tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động”, ông Nguyễn Ánh Cầu nhấn mạnh.

Để hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản tại khu vực nông thôn, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của công an, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự bảo vệ tài sản của mỗi người dân. Chỉ một thao tác khóa cổng, khóa xe cẩn thận hay kiểm tra lại cửa nẻo trước khi đi ngủ cũng có thể ngăn chặn được nguy cơ mất trộm.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chú ý các đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương, đặc biệt vào ban đêm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc, cần nhanh chóng báo cho lực lượng công an để phối hợp xử lý kịp thời.

“Ở nhiều địa phương, mô hình camera an ninh, tổ tự quản hay phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy hiệu quả tích cực trong phòng, chống tội phạm. Đây cũng là giải pháp cần tiếp tục được nhân rộng để góp phần giữ gìn sự bình yên cho các vùng quê”, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Huế khẳng định.