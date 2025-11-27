Bố trí ngân sách Trung ương xây dựng hầm chui đường ngang Lương Văn Can

Người dân sinh sống dọc tuyến đường Lương Văn Can mong muốn, xóa đường ngang băng đường sắt bằng hầm chui

Bất cập từ việc đóng đường ngang

Thực tế, đường ngang Lương Văn Can băng qua tuyến đường sắt Bắc - Nam từ lâu là “điểm nóng” về an toàn giao thông. Do không có gác chắn, đèn tín hiệu hay hệ thống cảnh báo, khu vực này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đường sắt thương tâm. Vì vậy, ngành chức năng đã đóng lối đi tự mở bằng rào chắn kiên cố, không cho người và phương tiện qua lại.

Tuy nhiên, giải pháp tình thế này lại phát sinh hàng loạt bất cập. Việc rào chắn đã chia cắt đường Lương Văn Can thành hai đoạn ngõ cụt, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, buôn bán của hàng trăm hộ dân, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh, sinh viên và người lao động. Vào giờ cao điểm, tàu hỏa qua khu vực này còn khiến giao thông trên các trục đường Duy Tân, Trần Phú, Ngự Bình thường xuyên ùn ứ.

Trước tình trạng này, người dân các tổ dân phố 1, 2, 11, 12, 13 (phường An Cựu) đã gửi đơn kiến nghị đến Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cũng như các sở, ban, ngành liên quan. Trong đơn, người dân khẳng định, đường Lương Văn Can không phải là lối đi tự phát, mà là tuyến đường có từ lâu đời, được chính quyền đặt tên chính thức. Khi đường sắt được xây dựng sau đó, do mật độ dân cư thưa thớt, ngành đường sắt chưa bố trí gác chắn hay đèn cảnh báo.

Theo người dân, đến nay dân cư đông đúc, lưu lượng tàu tăng cao, nhưng tuyến đường này vẫn bị xem là đường dân sinh tự mở, chỉ để lại lối đi nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. “Việc rào chắn khiến con đường chính Lương Văn Can trở thành hai ngõ cụt, gây xáo trộn lớn đời sống, học tập, làm ăn của người dân”, ông Huỳnh Tấn Dũng, một người dân sinh sống dọc tuyến đường Lương Văn Can chia sẻ.

Người dân sinh sống dọc khu vực này cũng cho biết, từng rất phấn khởi khi UBND TP. Huế (cũ) ban hành Công văn số 4038/UBND-GT ngày 30/5/2023 về việc lắp đặt đèn tín hiệu và chuông cảnh báo tại vị trí giao cắt giữa đường Lương Văn Can và đường sắt Bắc - Nam. Thế nhưng, sau hơn hai năm, nội dung công văn vẫn chưa được triển khai.

Quy hoạch hầm chui, hướng giải quyết căn cơ

Báo cáo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngành chức năng thành phố cho biết, sau vụ tai nạn xảy ra vào tháng 3/2025, ngày 12/3/2025, các đơn vị gồm: Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an, Phòng CSGT Công an TP. Huế và Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên phối hợp đóng lối đi tự mở giữa đường Lương Văn Can và đường sắt Bắc - Nam tại Km690+380 để bảo đảm an toàn.

Theo Quyết định số 1149/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2020 triển khai Đề án xóa bỏ lối đi tự mở theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2020 - 2030 sẽ xây dựng 149 hầm chui trên toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trong đó, vị trí giữa đường Lương Văn Can và đường sắt Bắc - Nam tại Km690+380 đã được Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) thống nhất xây dựng hầm chui tại Công văn số 10605/BGTVT-KCHT ngày 2/10/2024.

Ngày 15/4/2025, UBND TP. Huế tiếp tục có Công văn số 4270/UBND-GT kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng các hầm chui, trong đó có hầm chui đường Lương Văn Can và đường sắt Bắc - Nam tại Km690+380.

Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu ưu tiên bố trí vốn để thực hiện lộ trình xóa bỏ lối đi tự mở theo các quyết định đã phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc triển khai dự án.

Theo ngành chức năng, do vị trí này đã được quy hoạch xây dựng hầm chui bằng nguồn vốn Trung ương, nên việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tạm thời đường Lương Văn Can và đường sắt Bắc - Nam tại Km690+380 là không phù hợp với định hướng lâu dài và khó nhận được sự thống nhất từ các cơ quan Trung ương.

UBND TP. Huế sẽ tiếp tục làm việc, kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương, từng bước triển khai dự án hầm chui tại đường ngang Lương Văn Can, đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân và bảo đảm an toàn giao thông đường sắt bền vững.