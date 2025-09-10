Bảo vệ thi công cầu Vạn Xuân, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ

Khu vực thi công thuộc phường Phú Xuân vẫn gặp vướng mắc

Buổi làm việc có sự tham dự TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Võ Lê Nhật và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Việt Bằng. Lãnh đạo phường đã huy động lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện cần thiết để đơn vị thi công triển khai công trình theo đúng tiến độ.

Theo Ban quản lý dự án, trong khi phần cầu phía phường Kim Long cơ bản đã hoàn thành, khu vực thi công thuộc phường Phú Xuân vẫn gặp vướng mắc do một hộ dân chưa chấp hành, dù trước đó đã được chi trả đầy đủ các chính sách đền bù và hỗ trợ. Đáng chú ý, diện tích vướng mắc là đất Nhà nước quản lý, không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình.

UBND phường Phú Xuân cho biết, chính quyền đã nhiều lần mời hộ dân lên làm việc, giải thích cụ thể và đưa ra phương án hỗ trợ, đồng thời vẫn bảo đảm lối đi sinh hoạt hằng ngày cho gia đình. Cán bộ phường cũng trực tiếp đến nhà vận động, song hộ dân này vẫn không đồng thuận, từ chối ký vào biên bản làm việc.

Các lực lượng thi công cầu Vạn Xuân

Trước tình hình đó, ngày 10/9, UBND phường Phú Xuân đã tổ chức ra quân bảo vệ thi công, trước mắt tập trung làm đường dẫn lên cầu nhằm đảm bảo kết nối giao thông. Song song với đó, chính quyền tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, dựa trên chủ trương đã được thành phố phê duyệt.

Việc cản trở thi công không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án mà còn gây bức xúc trong Nhân dân, tác động đến cảnh quan đô thị và tiến độ giải ngân nguồn vốn vay từ ADB. Trong khi đó, đa số hộ dân tại khu vực đều đồng thuận, chấp hành nghiêm túc và tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành.

Dự án cầu Vạn Xuân thuộc gói thầu số 37 của Chương trình phát triển các đô thị loại II, có chiều dài gần 40m, mặt cầu rộng 6,5m, nối từ đường Phạm Thị Liên sang đường Lê Duẩn. Khi đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.