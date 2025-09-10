  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 10/09/2025 17:51

Bảo vệ thi công cầu Vạn Xuân, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ

HNN.VN - Ngày 10/9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Phú Xuân (TP.Huế) đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác bảo vệ thi công dự án cầu Vạn Xuân - thuộc gói thầu số 37 của Chương trình phát triển các đô thị loại II.

Phấn đấu hoàn thành cầu Vạn Xuân trước ngày 2/9Sớm hoàn thành cầu Vạn Xuân

Khu vực thi công thuộc phường Phú Xuân vẫn gặp vướng mắc  

Buổi làm việc có sự tham dự TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Võ Lê Nhật và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Việt Bằng. Lãnh đạo phường đã huy động lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tạo điều kiện cần thiết để đơn vị thi công triển khai công trình theo đúng tiến độ.

Theo Ban quản lý dự án, trong khi phần cầu phía phường Kim Long cơ bản đã hoàn thành, khu vực thi công thuộc phường Phú Xuân vẫn gặp vướng mắc do một hộ dân chưa chấp hành, dù trước đó đã được chi trả đầy đủ các chính sách đền bù và hỗ trợ. Đáng chú ý, diện tích vướng mắc là đất Nhà nước quản lý, không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình.

UBND phường Phú Xuân cho biết, chính quyền đã nhiều lần mời hộ dân lên làm việc, giải thích cụ thể và đưa ra phương án hỗ trợ, đồng thời vẫn bảo đảm lối đi sinh hoạt hằng ngày cho gia đình. Cán bộ phường cũng trực tiếp đến nhà vận động, song hộ dân này vẫn không đồng thuận, từ chối ký vào biên bản làm việc.

 Các lực lượng thi công cầu Vạn Xuân

Trước tình hình đó, ngày 10/9, UBND phường Phú Xuân đã tổ chức ra quân bảo vệ thi công, trước mắt tập trung làm đường dẫn lên cầu nhằm đảm bảo kết nối giao thông. Song song với đó, chính quyền tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, dựa trên chủ trương đã được thành phố phê duyệt.

Việc cản trở thi công không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án mà còn gây bức xúc trong Nhân dân, tác động đến cảnh quan đô thị và tiến độ giải ngân nguồn vốn vay từ ADB. Trong khi đó, đa số hộ dân tại khu vực đều đồng thuận, chấp hành nghiêm túc và tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành.

Dự án cầu Vạn Xuân thuộc gói thầu số 37 của Chương trình phát triển các đô thị loại II, có chiều dài gần 40m, mặt cầu rộng 6,5m, nối từ đường Phạm Thị Liên sang đường Lê Duẩn. Khi đưa vào sử dụng, cây cầu sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.

Liên Minh
 Từ khóa:
cầu vạn xuânphường phú xuânbảo vệ thi côngđẩy nhanh tiến độ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Xuân tiếp đoàn Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto, Nhật Bản

Ngày 10/9, tại Trung tâm Hành chính phường Phú Xuân (TP. Huế), Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng đã chủ trì buổi làm việc, tiếp xã giao Đoàn Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto (KEAA) - Nhật Bản do ông Tatsuro Niikawa, Chủ tịch Hiệp hội, làm trưởng đoàn.

Phú Xuân tiếp đoàn Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto, Nhật Bản
Phú Xuân:
Ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy cho các ngõ, hẻm sâu

Ngày 14/8, UBND phường Phú Xuân (TP.Huế) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phòng cháy chữa cháy các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được” và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các tuyến hẻm Kiệt 71, Kiệt 23 Nhật Lệ và Kiệt 58 Phùng Hưng.

Ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy cho các ngõ, hẻm sâu
Đảng bộ UBND phường Phú Xuân tổ chức thành công Đại hội lần thứ I

Ngày 19/7, Đảng bộ UBND phường Phú Xuân (TP.Huế) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 95 đảng viên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, diễn ra sau hơn hai tuần bộ máy tổ chức mới của phường chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Đảng bộ UBND phường Phú Xuân tổ chức thành công Đại hội lần thứ I

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top