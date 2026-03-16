Cấp thiết đầu tư giao thông liên vùng

Hiện trạng Tỉnh lộ 9 qua địa bàn Phong Điền hiện xuống cấp, hư hỏng

Những trăn trở

Mỗi lần đi trên tuyến Tỉnh lộ 9 (TL9) qua phường Phong Điền, anh Hồ Văn Thới ở tổ dân phố (TDP) Hiền Sĩ, phường Phong Thái không khỏi lo lắng. Mặt đường nhiều đoạn đã vỡ nát, “ổ gà, ổ voi” xuất hiện khá dày. Tại một số vị trí, nền đường sụt lún khiến việc điều khiển phương tiện trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Theo anh Thới, chiều rộng của tuyến TL9 khá hẹp, chưa có hệ thống điện chiếu sáng nên việc lưu thông vào ban đêm, nhất là khi trời mưa càng nguy hiểm.

TL9 dài hơn 8km, nối từ ngã tư Hòa Mỹ (Quốc lộ 1) lên khu vực Phong Mỹ cũ (nay là phường Phong Điền). Đây được xem là trục giao thông huyết mạch kết nối các khu vực thuộc Phong Xuân, Phong Mỹ (cũ) và nhiều địa phương lân cận. Đặc biệt từ năm 2025, tuyến này còn kết nối với tuyến Phong Điền - Điền Lộc dài hơn 16km, tạo trục giao thông quan trọng nối từ vùng đồi xuống biển, qua KCN Phong Điền và cảng biển Điền Lộc, phường Phong Phú.

Không riêng TL9, nhiều tuyến giao thông quan trọng ở khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố cũng đang trong tình trạng tương tự. Trong đó, tuyến TL6 nối phường Phong Dinh với trục Phong Điền - Điền Lộc dài hơn 3,3km hiện mặt đường hẹp, xuống cấp đã trở thành lực cản cho việc lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương. Vào mùa mưa lũ, việc di chuyển trên tuyến đường này càng khó khăn, gây trở ngại cho công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Một số tuyến liên vùng khác cũng đang trở thành “nút thắt” trong mạng lưới giao thông khu vực. Điển hình như tuyến TL17 qua địa bàn phường Phong Điền hay tuyến Điền Môn - Điền Hương (phường Phong Phú) dài hơn 4,8km. Đây cũng là những tuyến đường giữ vai trò kết nối liên vùng quan trọng nhưng hiện nay nền và mặt đường khá hẹp, nhiều đoạn xuống cấp khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Người dân địa phương cho rằng, tuyến Điền Môn - Điền Hương có đoạn mặt đường thậm chí còn hẹp hơn một số tuyến giao thông thôn xóm. Điều này khiến bà con địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối giao thương, phát triển sản xuất…

Chủ tịch UBND phường Phong Phú Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: “Để hình thành vùng động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa, phường rất mong được thành phố quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương lân cận”.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, khi tuyến đường trên được nâng cấp, mở rộng, vai trò kết nối giữa các khu chức năng, khu đô thị và vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch sẽ được phát huy, hình thành chuỗi sản xuất gắn với doanh nghiệp trên địa bàn, từng bước tạo hệ sinh thái các ngành kinh tế trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố.

Sớm tháo gỡ

Hệ thống giao thông liên vùng, liên phường không chỉ đơn thuần là những tuyến đường phục vụ việc đi lại hàng ngày của người dân mà còn là mạng lưới kết nối quan trọng giữa các khu dân cư, vùng sản xuất, khu vực đô thị. Khi hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, việc vận chuyển hàng hóa, mở rộng sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương sẽ thuận lợi hơn. Đồng thời, các địa phương cũng có điều kiện liên kết phát triển, hình thành các vùng kinh tế động lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường liên vùng, liên phường ở cửa ngõ phía bắc thành phố chưa được đầu tư nâng cấp mở rộng đã làm ảnh hưởng đến ATGT và giảm sức hút đầu tư.

Tại phường Phong Thái, nhiều đoạn đường từ QL1A lên TDP Thanh Tân, xã Phong Sơn cũ (nay là phường Phong Thái) hiện mặt nền hẹp và có nhiều khúc cua gấp, khiến các phương tiện vận tải lớn khó lưu thông và chưa tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử ở khu vực phía tây thị xã Phong Điền cũ. Hơn nữa, tuyến đường từ Cao Ban đến Cầu Kẽm trước đây đã được thị xã Phong Điền cũ đầu tư khoảng 3,3km, nhưng hiện vẫn còn hơn 2,5km chưa được nâng cấp, mở rộng. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc kết nối giao thông giữa các khu vực, cũng như công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt tại khu vực chợ An Lỗ.

Ông Hoàng Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Thái cho biết, nhu cầu đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn hiện rất lớn. Tuy nhiên, khả năng cân đối ngân sách của địa phương còn hạn chế nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp trên.

Trong dịp Thường trực Thành ủy Huế làm việc với các phường ở khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố mới đây, lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin, hiện nay một số tuyến đường liên vùng, liên phường trong khu vực đã và đang được triển khai đầu tư. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành chức năng đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát hiện trạng từng tuyến, xác định quy mô, tổng mức đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nâng cấp mở rộng. Khi các tuyến đường nêu trên được đầu tư mở rộng, kết nối thông suốt, tiềm năng về công - nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của các phường này mới có cơ hội được khai thác hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững trong thời gian tới.