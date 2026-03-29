Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng đầu tư vào tài chính-công nghệ tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Tọa đàm Tài chính và Công nghệ Việt Nam-Hoa Kỳ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác Hoa Kỳ, ngày 27/3 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm Tài chính và Công nghệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tiếp đoàn đại biểu bang Oregon, tiếp Bộ trưởng Tài chính bang California và làm việc với một số doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Với chủ đề “Công nghệ và tương lai của tài chính toàn cầu", Tọa đàm Tài chính và Công nghệ Việt Nam-Hoa Kỳ có sự tham dự của hơn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như tài chính số, công nghệ chuỗi khối (blockchain) và trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa (crypto), phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, công nghệ sinh học, hạ tầng dữ liệu...

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ các định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, trong đó có xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch và kết nối sâu rộng với hệ thống tài chính toàn cầu.

Trung tâm Tài chính quốc tế theo mô hình “Một trung tâm - Hai điểm đến” tạo thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh là thị trường vốn truyền thống, trong khi thành phố Đà Nẵng tập trung vào công nghệ tài chính (fintech), tài sản số và đổi mới sáng tạo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có môi trường đầu tư-kinh doanh thuận lợi, áp dụng các chính sách ưu đãi vượt trội, tạo đột phá về thể chế, bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tọa đàm đánh giá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ tiềm năng sang hiện thực, đây là giai đoạn tăng trưởng bứt phá tương tự các mốc phát triển trước đây của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc... Các cải cách mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo được nhìn nhận là tín hiệu rất tích cực đối với các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính-công nghệ.

Các doanh nghiệp cho rằng lợi thế lớn nhất của Việt Nam là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng, tư duy kỹ thuật và tinh thần khởi nghiệp. Nhiều ý kiến đề xuất các định hướng hợp tác cụ thể về phát triển fintech, blockchain và tài sản số thông qua xây dựng khung pháp lý đột phá như công nhận "Thực thể kinh tế AI" (AI Agents) và “hộp cát” (sandbox) thử nghiệm chính sách.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao…, trong đó có mô hình tiên phong như "Thành phố Pop-up" (Đô thị trải nghiệm nhanh) nhằm quy tụ dòng vốn và ý tưởng công nghệ mới như đã được thực hiện gần đây trên thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với đoàn đại biểu Bang Oregon, do Thượng Nghị sĩ Mark Meek dẫn đầu. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tại cuộc làm việc với đoàn đại biểu từ bang Oregon do Thượng nghị sĩ Mark Meek dẫn đầu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ hai mục tiêu chính của chuyến công tác. Thứ nhất là thúc đẩy quan hệ song phương, triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận hai bên đã đạt được. Thứ hai là thông tin, trao đổi và kêu gọi các tập đoàn tài chính, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam mới được thành lập.

Cùng Thượng nghị sĩ Mark Meek đến chào Thủ tướng Thường trực Chính phủ còn có 15 đại diện đến từ các cơ quan chuyên môn, đại học và doanh nghiệp trên các lĩnh vực công nghệ, đầu tư mạo hiểm, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và cảng biển của bang Oregon. Đoàn đại biểu đánh giá Việt Nam là đối tác tự nhiên, có tính bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, nông nghiệp và logistics; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa bang Oregon và Việt Nam đã được thiết lập và duy trì nhiều năm, hai bên trao đổi đoàn thường xuyên ở các cấp, cũng như vai trò tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại bang Oregon đã góp phần tăng cường kết nối giữa hai bên.

Cho rằng Việt Nam đang có nhu cầu tăng trưởng mạnh về công nghệ, hạ tầng số đều là những thế mạnh của Oregon, đoàn đại biểu Oregon đưa ra nhiều đề xuất thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Về công nghệ cao và bán dẫn, đào tạo kỹ sư công nghệ, đại diện của bang Oregon cho biết sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư đến năm 2030. Hai bên cũng nhất trí kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với “khu rừng silicon” của bang Oregon.

Về nông nghiệp và thực phẩm cũng như kết nối hạ tầng cảng biển, đoàn đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng mà bang Oregon có thế mạnh, đặc biệt là việt quất, và hướng tới thiết lập tuyến vận tải đa phương thức trực tiếp kết nối với cảng Portland, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch...

Ghi nhận các kiến nghị của Thượng nghị sĩ Mark Meek và đoàn đại biểu cùng doanh nghiệp bang Oregon, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến San Francisco và đưa ra nhiều đề xuất hợp tác cụ thể, cho thấy sự quan tâm và coi trọng hợp tác với Việt Nam.

Trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định sẵn sàng chào đón và mời gọi các doanh nghiệp, định chế tài chính và ngân hàng của bang Oregon tham gia đầu tư tại Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

Trong trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính bang California, bà Fiona Ma bày tỏ ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam hơn một năm trước đây, nhất là người dân thân thiện, tinh thần làm việc cao và môi trường kinh doanh cởi mở, đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của bang California, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại California đông đảo, thành đạt và có vai trò ngày càng lớn trong đời sống chính trị-kinh tế.

Giới thiệu về California có quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 4.000 tỷ USD, thế mạnh về phát triển hệ sinh thái công nghệ, tài chính, năng lượng xanh, sản xuất, hạ tầng; đồng thời là bang có tính đa dạng cao (40 triệu dân, 250 ngôn ngữ), cởi mở, sẵn sàng hợp tác quốc tế.

Cùng tham dự cuộc gặp, còn có các đại diện doanh nghiệp, trường đại học bang California khẳng định mong muốn hợp tác, thúc đẩy quan hệ đầu tư và thương mại với Việt Nam.

Bộ trưởng Fiona Ma cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ việc quản lý các quỹ hưu trí khổng lồ và phát hành trái phiếu chính quyền của bang California, qua đó gợi mở các phương thức giúp Việt Nam đa dạng hóa huy động dòng vốn xanh.

Với những thế mạnh của bang California và nhu cầu của Việt Nam, đoàn đại biểu và bà Fiona Ma đề xuất tập trung hợp tác về kinh tế-thương mại, kết nối doanh nghiệp, giáo dục, hạ tầng và năng lượng xanh cũng như giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực công nghệ, du lịch và khách sạn, nông nghiệp giá trị cao, hạ tầng và năng lượng xanh, giao lưu nhân dân, phía California gợi ý thiết lập mô hình "Du lịch nông nghiệp" (Agro-tourism) và đề xuất ứng dụng AI trong quản trị nhằm tối ưu hóa quy trình.

Trong cuộc tiếp doanh nghiệp, bà Hong Fang, Chủ tịch công ty OKX, giới thiệu doanh nghiệp là nền tảng công nghệ tài chính số hoạt động tại nhiều nền kinh tế lớn. OKX định vị là tổ chức nằm ở giao điểm của nhiều lĩnh vực gồm công nghệ blockchain, AI, hạ tầng tài chính mới, quản trị rủi ro và tuân thủ.

OKX nhận định Việt Nam là thị trường năng động, dân số trẻ, có năng lực công nghệ cao, đặc biệt nổi bật về đội ngũ kỹ sư, nhân sự công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo; đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam trong đối thoại chính sách, cũng như sự cởi mở trong việc tiếp nhận kinh nghiệm quốc tế.

Với niềm tin và kỳ vọng cao vào thị trường Việt Nam, bà Hong Fang mong muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ-tài chính tại Việt Nam; đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm đa quốc gia về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác, tận dụng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam và cam kết mang các tiêu chuẩn tuân thủ quốc tế để cùng Việt Nam đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trở thành điểm đến an toàn và minh bạch cho dòng vốn.

Ông Beau Perry, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty Blue Evolution chia sẻ lĩnh vực hoạt động chính của công ty là nông nghiệp tái tạo, nuôi trồng thủy sản và phát triển bền vững. Công ty đặc biệt tập trung vào ngành rong biển, công nghệ sinh học và hóa học từ rong biển. Công ty Blue Evolution bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong phát triển nông nghiệp bền vững nhất là phát triển chuỗi giá trị rong biển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao các ý tưởng, đề xuất hợp tác cũng như việc hai công ty OKX và Blue Evolution mong muốn đến Việt Nam hợp tác đầu tư, khẳng định đây đều là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và mong muốn được chào đón các doanh nghiệp đến kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Chiều 27/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco; bày tỏ đánh giá cao những đóng góp của Tổng Lãnh sự quán trong thúc đẩy quan hệ song phương, kết nối hợp tác địa phương và triển khai thực chất ngoại giao công nghệ.

Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ rời thành phố San Francisco kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ, tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững giữa hai nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

