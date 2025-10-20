Xây dựng nhà trái phép tại Diên Trường: Sẽ cưỡng chế nếu các hộ không tự tháo dỡ

Căn nhà xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý ở tổ dân phố Diên Trường (Thuận An)

Lén lút dựng nhà vào ban đêm

Theo Đội Quản lý đô thị phường Thuận An, từ tháng 6 - 7/2025, thời điểm các đơn vị hành chính cấp quận, huyện kết thúc hoạt động và bộ máy chính quyền ĐP2C bắt đầu vận hành, trên địa bàn đã xuất hiện 3 căn nhà xây dựng trái phép trên các thửa đất do Nhà nước quản lý dọc Quốc lộ 49B, thuộc TDP Diên Trường.

Ông Nguyễn Hà, Tổ trưởng Đội quản lý đô thị phường Thuận An cho biết: Các căn nhà này đều được dựng vào lúc đêm muộn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Nhà thường khóa trái cửa vào ban ngày, đến đêm muộn mới có người về ngủ. Ban đầu phường không xác định được chủ nhân, phải nhiều lần kiểm tra vào ban đêm mới tiếp cận được để xử lý.

Người dân sống quanh khu vực phản ánh, vào khoảng 9 giờ tối có xe chở các vật liệu sắt, tôn đến. Chỉ trong 1 - 2 giờ đồng hồ, một căn nhà tôn lắp ghép đã hình thành, sáng hôm sau thấy nhà cửa khóa, không có người ở.

Trong số 3 căn nhà dựng trái phép, có một căn được dựng ngay trong đêm cuối cùng bộ máy cấp huyện còn hoạt động (30/6/2025). Điều này cho thấy sự lợi dụng vào thời điểm “giao thoa” trong quản lý để xây dựng nhà trái phép.

Trong 3 căn nhà dựng trái phép, tháng 8/2025, phường Thuận An đã tiến hành tháo dỡ 1 căn không xác định được chủ sở hữu. Bên trong nhà không có tài sản, không có người ở. Hiện còn lại 2 căn nhà đã xác định được chủ nhân; trong đó, bà Dương Thị Bế (SN 1991, trú tại TDP Minh Hải, phường Thuận An) dựng nhà tôn trên diện tích 19,11m², thuộc thửa đất số 28, tờ bản đồ số 63 (nằm sát ranh giới với phường Dương Nỗ) và ông Trần Hữu Khoa (SN 1988, trú tại TDP Diên Trường) dựng nhà tôn trên diện tích 34,81m² thuộc thửa đất số 31, tờ bản đồ số 64.

Cả 2 trường hợp đều xây dựng công trình kết cấu khung thép hộp, mái và vách lợp tôn. UBND phường đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi hộ 8 triệu đồng; đồng thời yêu cầu các hộ tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

UBND phường Thuận An đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu người dân tháo dỡ nhà

Không để “lách luật” hợp thức hóa đất

Ông Nguyễn Hà cho biết: “Các trường hợp này không phải dựng nhà để ở tạm, mà cố tình xây dựng trái phép nhằm hợp thức hóa, chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi quy hoạch khu vực thay đổi”.

Thực tế, khu vực dọc Quốc lộ 49B thuộc TDP Diên Trường trước đây không được quy hoạch đất ở. Người dân sinh sống lâu năm, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đồ án quy hoạch 1/500 mới được phê duyệt, khu vực này đã được đưa vào quy hoạch đất ở lâu dài. Trên cơ sở đó, chính quyền sẽ tiến hành kiểm kê, xác minh, xem xét cấp giấy chứng nhận cho những hộ đủ điều kiện.

Việc một số hộ dựng nhà trái phép trong giai đoạn này được xem là hành vi cố tình “chạy trước”, gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời tạo tiền lệ xấu nếu không kịp thời xử lý. Việc lấn chiếm đất công, dựng nhà trái phép không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến trật tự ở địa phương. Vì vậy, bên cạnh xử lý nghiêm, chính quyền cũng cần công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch và điều kiện cấp giấy chứng nhận để người dân yên tâm, không tìm cách lách luật.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An khẳng định: “Quan điểm của phường là xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Nếu các hộ dân không tự tháo dỡ trong tháng này, phường sẽ ra quyết định cưỡng chế theo đúng quy định”.

Ông Phong cho biết thêm, cùng với xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, phường sẽ tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, xây dựng trái phép; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy hoạch, chấp hành quy định, tránh phát sinh các vụ việc phức tạp.