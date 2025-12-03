  • Huế ngày nay Online
Sớm nạo vét, khơi thông hói Chợ Nang

HNN - Do tồn tại lâu năm và chịu nhiều tác động của môi trường, nhiều đoạn hói Chợ Nang (xã Đan Điền) đã bị bồi lấp nghiêm trọng, gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng lớn đến công tác tưới tiêu và phòng, chống lũ của địa phương.

Chỉ cần nạo vét, dòng chảy hói Chợ Nang sẽ cải thiện 

Chợ Nang là tuyến hói giữ vai trò quan trọng trong việc tiêu úng và điều tiết nước cho hàng trăm hecta đất canh tác của bà con nông dân vùng trũng xã Đan Điền. “Trước đây, bề ngang của hói rộng khoảng 20m. Theo thời gian, phù sa bồi lắng cùng sự phát triển um tùm của cây cỏ, bèo lục bình đã khiến lòng hói bị thu hẹp, nay chỉ còn chưa đầy 10m, nhiều đoạn lồi, lõm, gây ứ đọng dòng chảy”, ông Hoàng Quang Huy, người dân sinh sống sát hói Chợ Nang hơn 24 năm cho biết.

Nhiều người dân sinh sống dọc hói Chợ Nang nói rằng, vào mùa mưa lũ, nhất là qua các đợt mưa lũ trong tháng 10 và đầu tháng 11/2025 vừa qua, nước không chảy được nên dâng đầy hói, gây ngập đường, ngập úng cục bộ vườn nhà. Mùa khô thì hói cạn trơ đáy, ảnh hưởng đến việc lấy nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Cuộc sống của các hộ dân sinh sống 2 bên hói Chợ Nang là thôn Sơn Tùng, Phổ Lại vì thế gặp không ít khó khăn.

Theo người dân có kinh nghiệm ở thôn Sơn Tùng và Phổ Lại, chỉ cần nạo vét hói Chợ Nang đoạn từ cầu Phổ Lại đến thôn Thanh Cần, Nam Dương, dài khoảng 2,5km, dòng chảy của hói sẽ được cải thiện. Trước đây, HTX Nông nghiệp Bắc Vinh và Đông Vinh từng huy động lực lượng nạo vét hói Chợ Nang để thuận lợi hơn trong việc sản xuất nông nghiệp, nhưng nay do bồi lấp ngày càng nghiêm trọng nên cần đầu tư quy mô lớn và bài bản hơn.

Ông Phạm Diễn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đông Vinh cho biết: “Vào vụ mùa, hói Chợ Nang phục vụ tưới tiêu cho 600ha lúa và 200ha hoa màu của người dân thông qua 11 trạm bơm điện được lắp đặt dọc hói. Vì vậy, bà con mong muốn sớm được đầu tư nạo vét và gia cố hai bờ hói Chợ Nang để đảm bảo sản xuất và ổn định cuộc sống”.

Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho hay: “Chính quyền và cử tri xã đề nghị thành phố quan tâm đầu tư dự án nạo vét và gia cố hói Chợ Nang theo quy mô nạo vét gần 4km lòng hói; gia cố hai bờ hói với chiều dài 6,2km, bao gồm xây mới khoảng 4,9km đê và sửa chữa 1,3km đê hiện hữu”.

Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri Tổ số 2, đại biểu HĐND TP. Huế trước và sau kỳ họp lần thứ 11, vấn đề hói Chợ Nang tiếp tục được cử tri và chính quyền địa phương phản ánh và đề nghị có phương án xử lý sớm.

Hói Chợ Nang là 1 trong 4 nội dung trọng tâm mà cử tri xã Đan Điền đặc biệt quan tâm. Hiện, việc nạo vét, gia cố hói Chợ Nang đã được UBND TP. Huế đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cũng như bà con cử tri hy vọng nguồn vốn sớm được bố trí để hói Chợ Nang được triển khai khơi thông, gia cố, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Nạo vét hói Chợ Nang không chỉ là giải pháp khơi thông dòng chảy mà còn là nhiệm vụ cấp bách, góp phần bảo vệ hạ tầng thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại mỗi khi mùa mưa lũ đến, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp ổn định, bền vững tại xã Đan Điền và các địa phương lân cận.

Bài, ảnh: TÂM ANH
