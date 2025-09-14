Siết chặt kiểm soát giao thông trên quốc lộ

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu quá tải trọng

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Cuối tháng 8 vừa qua, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A qua địa phận xã Lộc An, tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP. Huế) phát hiện xe khách BKS 18B-021.xx do tài xế Nguyễn Văn Triều (SN 1985, trú ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông tuyến Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thời điểm này, trên xe có rất đông hành khách, trong đó có một số người nằm ở lối đi lại. Qua rà soát, tổ CSGT phát hiện xe chở vượt quá 12 hành khách so với quy định. Sau khi kiểm tra bằng lái, giấy tờ xe, tổ CSGT yêu cầu tài xế Nguyễn Văn Triều đưa xe về trụ sở Trạm CSGT Phú Lộc.

Trạm CSGT Phú Lộc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tài xế Nguyễn Văn Triều 2 lỗi vi phạm, gồm: Không xác nhận lệnh vận chuyển và chở quá hành khách. Theo đó, mức xử phạt hành chính 2 lỗi này với tổng số tiền gần 100 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe khách.

Không riêng vụ việc trên, thông qua công tác tuần tra kiểm soát và kết hợp phản ánh từ người dân, Trạm CSGT Phú Lộc đã xử lý 2.647 trường hợp vi phạm tốc độ (346 ô tô, 2.301 mô tô) và 1.205 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (6 ô tô, 1.199 mô tô).

Trạm CSGT Phú Lộc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ đồng bộ, quyết liệt nhằm kịp thời kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Trạm tổ chức kiểm tra, xử lý liên tục 24/24 giờ trên toàn tuyến, đặc biệt chú trọng tại Quốc lộ 1A và tuyến La Sơn - Túy Loan, kết hợp linh hoạt giữa đo tốc độ trực tiếp và xử lý phạt nguội. Các tổ công tác thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra nhằm tránh tạo thói quen chủ quan cho người điều khiển phương tiện.

Với chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều tổ công tác được bố trí tại các khung giờ, địa bàn khác nhau, tập trung xử lý nghiêm với phương châm: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần hình thành thói quen văn hóa giao thông trong cộng đồng: “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”. Trạm tăng cường bố trí lực lượng tại các đường cong, đèo dốc, điểm đen tiềm ẩn tai nạn, đặc biệt trên tuyến La Sơn - Túy Loan để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như: vượt xe sai quy định, không chấp hành vạch kẻ đường. Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuần tra lưu động, tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông, góp phần giữ vững trật tự, ATGT trên toàn tuyến.

Xử lý nghiêm minh

Từ đầu tháng 3/2025, việc không còn tổ chức Công an cấp huyện đã tạo ra khoảng trống đáng kể trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm giao thông tại cơ sở. Trước thực tế đó, lực lượng CSGT đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt kiểm soát, bảo đảm trật tự, ATGT, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ, giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết: Đơn vị đã và đang tiếp tục ra quân, tăng cường xử lý các phương tiện vận tải vi phạm quy định về tải trọng, kích thước. Với mục tiêu bảo đảm ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, lực lượng CSGT triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm; đặc biệt là các tuyến quốc lộ, đường vành đai, đường dẫn vào các mỏ khoáng sản, các nhà máy xi măng, khu vực có nhiều dự án đang xây dựng... để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế và chủ hàng. Để duy trì hiệu quả lâu dài, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng, mỗi cá nhân, doanh nghiệp cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn cho chính mình và cho cộng đồng.

Chỉ khi ý thức được nâng cao, việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về tải trọng, kích thước mới trở thành nếp sống văn minh, góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn và bền vững.