La Khê Trẹm mong một nhịp cầu...

Học sinh La Khê Trẹm vất vả vì đi học phải vòng xa hơn trên con đường lầy lội, nhỏ hẹp

Quãng đường xa thêm, nỗi lo lớn hơn

Trong cơn mưa nặng hạt, chúng tôi cùng bà Võ Thị Thu Hồng, người dân tổ dân phố La Khê Trẹm, đi dọc con đường đất nhỏ chạy sát bờ sông Tả Trạch - nơi chiếc cầu phao từng “neo” suốt 12 năm. Cầu từng là nhịp nối quen thuộc để bà con sang phía Thủy Xuân đi chợ Tuần, đưa đón con học ở Trường Tiểu học và THCS Thủy Bằng.

“Giờ thì cầu đã bị lũ cuốn trôi. Con đường trước mặt lầy lội, những học sinh đạp xe về nhà ống quần xắn cao, bùn đất bám đầy bánh xe. Chị thấy đó, không có cầu phao bất tiện quá chừng. Từ ngày cầu mất, con em muốn đi học hay chị em đi chợ phải chạy vòng sang cầu Hữu Trạch, rồi theo đường lăng Minh Mạng để lên cầu Tuần qua bên kia. Quãng đường tăng thêm hơn 4km. Xa không nói, mà qua cầu Tuần nguy hiểm lắm”, bà Hồng than thở.

Quả thực, khi chúng tôi đi trên cầu, xe tải, xe khách nối đuôi nhau chạy ầm ầm. Với các em nhỏ, cung đường ấy là nỗi ám ảnh. Trước đây, trẻ con La Khê Trẹm, hay Định Môn, Kim Ngọc có thể tự đi xe đạp qua cầu phao, bố mẹ đỡ vất vả. Nay thì khác, nhiều phụ huynh phải đưa đón ngày 4 lượt, bởi “để tụi nhỏ tự đạp xe qua cầu Tuần thì lo lắm. Nếu có cầu kiên cố thì tốt quá, nhưng trước mắt bà con chỉ mong cây cầu phao sớm hoạt động trở lại”, bà Hồng bày tỏ.

Theo ông Lê Tuấn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, cầu phao La Khê Trẹm bắt đầu hoạt động từ năm 2013. Dù không phải là công trình kiên cố, nhưng suốt 12 năm qua, cây cầu này giữ vai trò hết sức quan trọng trong đời sống người dân. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu phao là không thể khẳng định, nhưng nếu không có nó thì người dân rất bất lợi.

Cuối tháng 9/2025, phường đã làm việc với các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư. Qua kiểm tra, hồ sơ cho thấy cầu được cấp phép, vận hành đúng quy định, từng được Sở Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm và công an đường thủy kiểm tra nhiều lần. Phường yêu cầu chủ đầu tư khi vận hành phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không khai thác trong mùa mưa lũ, phối hợp kiểm tra định kỳ. Đồng thời, kiến nghị Sở Xây dựng hướng dẫn quy trình kiểm định, duy tu và chịu trách nhiệm chung, bởi cầu nằm giữa hai địa bàn Kim Long và Thủy Xuân.

Cần thiết nhưng phải an toàn tuyệt đối

Ông Võ Đức Hải, đại diện nhà đầu tư cho hay, trước đây, mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người qua cầu phao. Bên này như một ốc đảo, nếu đi vòng qua cầu Hữu Trạch thì xa, đi qua cầu Tuần thì nguy hiểm. Đợt lũ vừa rồi cuốn mất khoảng 40% thiết bị cầu phao, phần còn lại được neo giữ. Nhà đầu tư mong được hỗ trợ để tái đầu tư, khôi phục cầu phao phục vụ dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kim Long, cách vị trí cầu phao cũ khoảng 540m về thượng nguồn, quy hoạch đã xác định một cây cầu kiên cố nối Kim Long với Thủy Xuân. Việc sớm đầu tư cầu là cần thiết, nhất là sau sự cố lũ cuốn trôi cầu phao.

“Trong giai đoạn chưa có nguồn lực làm cầu kiên cố, cầu phao vẫn là giải pháp hiệu quả”, ông Vĩnh nhận định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc vận hành phải có đơn vị đứng ra kiểm định, kiểm tra định kỳ, không được buông lỏng. Vì cây cầu thuộc hai địa bàn nên theo ông Vĩnh, cấp sở nên là đơn vị quản lý để đảm bảo tính thống nhất.

“Mong mỏi lớn nhất của chính quyền địa phương là có cây cầu kiên cố để bà con đi lại an toàn”, ông Vĩnh nói. Cây cầu không chỉ giúp đi lại thuận lợi mà còn tạo sự kết nối kinh tế - xã hội giữa hai vùng. Phường kiến nghị UBND TP. Huế quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư theo quy hoạch.

Đứng trên lối dẫn ra cầu phao còn lại, bà Hồng nhìn sang bên kia sông, nơi mái trường Tiểu học Thủy Bằng lờ mờ trong mưa. Chỉ một nhịp cầu nhỏ thôi, nhưng với người La Khê Trẹm, đó là cả sinh kế, cả sự an nguy của con trẻ mỗi ngày đến trường. “Người dân chỉ mong có cầu mà đi cho đỡ khổ. Nghe nói có quy hoạch cầu mới, bà con mừng lắm. Mong lắm ngày được qua lại cho yên tâm”, bà nói.

Dòng Tả Trạch vẫn chảy, đem theo nỗi lo lắng của người dân sau mùa lũ. Và họ vẫn chờ một nhịp cầu, dù là phao hay kiên cố, để nối lại nhịp sống hai bờ.