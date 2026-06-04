Khởi động kế hoạch ứng phó dịch Ebola tại châu Phi

Nhân viên y tế làm công tác khử trùng tại thành phố Goma của CHDC Congo.

Kế hoạch nhằm mục đích huy động 518 triệu USD để hỗ trợ các nước châu Phi chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh, trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và có nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng.

Tân Hoa xã dẫn báo cáo mới nhất do Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố cho biết, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 452 người, trong đó có 82 trường hợp tử vong. Trong đó, riêng ngày 4/6 vừa qua, các cơ quan y tế đã xác nhận 71 ca nhiễm mới, bao gồm 21 ca tử vong, tại các tỉnh Ituri, Nam và Bắc Kivu. Điều này cho thấy xu hướng dịch lây lan trong cộng đồng nhanh chóng và đáng lo ngại.

Bộ Y tế Uganda ngày 5/6 đã xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca bệnh lên 19 người, trong đó có 2 ca tử vong. Cũng theo CDC châu Phi, tổng cộng 34 nhân viên y tế đã nhiễm Ebola, trong đó 7 người tử vong và 6 người đã hồi phục.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, kế hoạch ứng phó chung kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 tới, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, gồm điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân và tăng cường truyền thông cộng đồng.

Để hạn chế nguy cơ dịch lan rộng, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) đang hỗ trợ thiết lập 30 chốt kiểm soát y tế tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nhằm giám sát sức khỏe người dân và phát hiện sớm các ca nghi nhiễm.

https://nhandan.vn/khoi-dong-ke-hoach-ung-pho-dich-ebola-tai-chau-phi-post967541.html