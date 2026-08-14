Y học cổ truyền trong nhịp sống hiện đại

Châm cứu giúp người bệnh giảm đau, thư giãn cơ bắp và hỗ trợ phục hồi chức năng.

Tìm đến y học cổ truyền

Chị Trần Thị Lan Anh, 38 tuổi, ở phường Phong Điền, làm công nhân may nhiều năm. Đặc thù công việc khiến chị phải ngồi gần như suốt ca làm việc. Dù tại xưởng có những bài tập thể dục giữa giờ, nhưng vào những đợt tăng ca, thời gian ngồi một chỗ kéo dài hơn. Suốt một thời gian, chị thường xuyên đau vùng cổ vai gáy, hai tay có lúc tê cứng, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt. Chị xin nghỉ để điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Trà.

Trong 10 ngày, chị được áp dụng một số phương pháp điều trị, phục hồi như châm cứu, thủy châm, xoa bóp và các kỹ thuật hỗ trợ khác. Sau đợt điều trị, tình trạng đau, tê giảm, việc vận động thuận lợi hơn.

“Trước đây, mỗi khi đau tôi thường sử dụng thuốc giảm đau. Sau này, tôi muốn thử thêm các phương pháp không dùng thuốc. Thấy cơ thể đáp ứng khá tốt nên khi cần tôi vẫn lựa chọn điều trị bằng y học cổ truyền”, chị Lan Anh chia sẻ.

Không chỉ người làm công việc phải ngồi lâu, những người mắc bệnh lý cơ xương khớp kéo dài cũng tìm đến y học cổ truyền. Chị Trần Thị Hạnh, 50 tuổi, ở phường Thuận Hóa, bị thoái hóa cột sống thắt lưng và đau thần kinh tọa. Những lúc thời tiết thay đổi, nhất là vào mùa lạnh, việc đi lại của chị khó khăn hơn. Gần 10 năm nay, chị thường lựa chọn châm cứu khi các triệu chứng tái phát.

Do công việc bận rộn, có những đợt chị sử dụng dịch vụ châm cứu tại nhà. Trước khi thực hiện, chị được kiểm tra huyết áp, hỏi tình trạng sức khỏe rồi mới tiến hành châm cứu, xoa bóp. Mỗi lần kéo dài khoảng 40 phút, chi phí khoảng 100.000 đồng. Theo chị Hạnh, mỗi đợt chị thường châm cứu khoảng 15 ngày và cảm nhận các triệu chứng đau giảm. Đây cũng là lý do chị duy trì lựa chọn phương pháp này trong nhiều năm.

Không chỉ dành cho người cao tuổi

Thực tế cho thấy, nhu cầu sử dụng các phương pháp y học cổ truyền không chỉ tập trung ở người cao tuổi. Bác sĩ Trần Viết Dũng, người có hơn 20 năm làm trong lĩnh vực y học cổ truyền ở phường An Cựu cho biết, mỗi ngày anh thực hiện châm cứu cho khoảng 5 - 6 bệnh nhân. Trong số đó có khá nhiều người đang ở độ tuổi lao động, đặc biệt là phụ nữ từ 40 - 50 tuổi. Khi thời tiết thay đổi, số người tìm đến châm cứu do đau cổ vai gáy, đau lưng, đau thần kinh tọa… thường tăng.

Bệnh nhân anh từng tiếp nhận có độ tuổi rất khác nhau, từ trẻ nhỏ bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên đến người trên 90 tuổi mắc các bệnh lý cơ xương khớp. Theo bác sĩ Dũng, mỗi trường hợp cần được thăm khám, đánh giá tình trạng cụ thể để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, không nên thấy người khác áp dụng hiệu quả rồi tự lựa chọn cho mình.

Y học cổ truyền hiện cũng không chỉ gói gọn trong việc sử dụng thuốc. Tại các cơ sở y tế, nhiều phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, điện châm, thủy châm, xoa bóp, bấm huyệt… được áp dụng và kết hợp với phục hồi chức năng tùy theo tình trạng của người bệnh. Cách tiếp cận này mở thêm lựa chọn trong điều trị, nhất là với những trường hợp mắc các bệnh lý cơ xương khớp, đau kéo dài hoặc cần phục hồi chức năng.

Theo bác sĩ Lê Chí Thuần, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Huế, phát huy giá trị của y học cổ truyền trong bối cảnh hiện nay cần gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mới và kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền với y học hiện đại. Việc kết hợp phù hợp giúp người bệnh có thêm lựa chọn trong điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Cùng với đó, người dân cần chủ động chăm sóc sức khỏe, lựa chọn khám, chữa bệnh tại các cơ sở được cấp phép và sử dụng dược liệu có nguồn gốc rõ ràng. Với những trường hợp đau kéo dài hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường, việc thăm khám để xác định nguyên nhân vẫn là điều cần thiết, thay vì tự điều trị hoặc áp dụng phương pháp theo kinh nghiệm.

Từ chỗ thường được nghĩ đến chủ yếu khi tuổi cao hoặc mắc các bệnh mạn tính, y học cổ truyền đang được nhiều người trong độ tuổi lao động lựa chọn trong điều trị và phục hồi sức khỏe. Trong nhịp sống hiện đại, những phương pháp đã có từ lâu vẫn có chỗ đứng, nhưng giá trị ấy chỉ được phát huy khi được thực hiện đúng chỉ định, đúng chuyên môn và phù hợp với tình trạng của từng người bệnh.