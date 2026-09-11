Việt Nam sẽ độc lập sản xuất 3 vaccine thế hệ mới đầu tiên tại Đông Nam Á

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nghe VNVC báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp. (Ảnh: THỐNG NHẤT)

Ngày 10/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi làm việc và trao đổi với các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước ở một số lĩnh vực trọng điểm, trong đó có y tế và dược phẩm.

Tại phiên làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) nhắc tới thành công quan trọng khi VNVC và Sanofi đã đạt được thỏa thuận sản xuất các loại vaccine thế hệ mới tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.

Hiện dự án đang được triển khai tích cực với các hạng mục đầu tư lớn ở tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về sản xuất dược phẩm, vaccine. Theo kế hoạch, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vaccine mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh mong muốn dự án sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, qua đó bảo đảm tiến độ và triển khai thành công, sớm đưa các vaccine chất lượng cao với giá thành thấp đến người dân trên cả nước. Thành công của dự án tại Việt Nam sẽ là tiền đề để vaccine của Sanofi “made in Việt Nam” tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.

Ông Stephen Alix, Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng vaccine, Tập đoàn Sanofi cho biết, thông qua dự án này, Sanofi mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu của đất nước, và góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ sinh học ngày càng hiện đại tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) đã trao Tuyên bố chung, chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC.

Ba loại vaccine được ưu tiên sản xuất gồm vaccine 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vaccine cúm mùa và vaccine não mô cầu. Đây là những loại vaccine thiết yếu, có nhu cầu sử dụng cao tại Việt Nam, phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và tử vong cao đối với nhiều nhóm tuổi từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi.

Ba loại vaccine được ưu tiên sản xuất gồm vaccine 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vaccine cúm mùa và vaccine não mô cầu.

Các vaccine thế hệ mới này cũng được xác định thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc thúc đẩy sản xuất trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp vaccine, dược phẩm hiện đại của Việt Nam, tăng khả năng chủ động trước nhu cầu phát triển đột phá của ngành y tế, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ sinh học toàn cầu.

Hợp tác giữa Sanofi và VNVC là dấu ấn trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Pháp ở lĩnh vực y tế, dược phẩm. Sự kiện này góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, cụ thể trong lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, diện tích hơn 26.000m², công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều vaccine mỗi năm. Nhà máy được đầu tư hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP, FDA-cGMP, phát triển năng lực nghiên cứu, tiếp nhận công nghệ, sản xuất và kiểm định vaccine, sinh phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

VNVC đã ký hợp đồng với Tập đoàn Syntegon (Đức) để đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất vaccine công suất lớn, ứng dụng tự động hóa và công nghệ vô trùng tiên tiến.

https://nhandan.vn/viet-nam-se-doc-lap-san-xuat-3-vaccine-the-he-moi-dau-tien-tai-dong-nam-a-post987813.html