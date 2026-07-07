Hiệp khách đơn độc

Morocco là niềm hy vọng cuối cùng của châu Phi. Ảnh: Nhandan.vn

Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội là tại bán kết World Cup 2022 trên đất Qatar. Khi đó, "Gà trống Gaulois" đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ các pha lập công của Theo Hernandez và Kolo Muani. Thế nhưng, nếu bốn năm trước Morocco vẫn chỉ là một "ngựa ô" gây bất ngờ, thì giờ đây, "Những chú sư tử vùng Atlas" đã cất tiếng gầm vang để chứng minh họ không còn non nớt nữa, mà đã trở thành một thế lực mới của bóng đá thế giới. Họ hiên ngang tiến vào tứ kết sau khi khuất phục hàng loạt tên tuổi lớn như Hà Lan, Brazil và cả đội chủ nhà Canada một cách đầy thuyết phục.

Lối chơi của Morocco dưới bàn tay nhào nặn của HLV Walid Regragui được xây dựng trên nền tảng dàn cầu thủ chinh chiến tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, sở hữu tính kỷ luật cao và giàu sức chiến đấu. Nói cách khác, Morocco là sự hòa quyện hoàn hảo: một tập thể mang nền tảng thể lực dồi dào của người châu Phi nhưng sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, khoa học của châu Âu.

Theo dõi hành trình của đội bóng Bắc Phi tại World Cup 2026, có thể thấy điểm tựa lớn nhất của họ chính là khả năng tổ chức phòng ngự kín kẽ, kết hợp với những pha chuyển đổi trạng thái nhanh như chớp để kết liễu đối thủ. Với những cái tên chất lượng như Hakimi, Diop hay Bouaddi…, hệ thống phòng ngự của Morocco được ví như một "bức tường băng" lạnh lùng, sẵn sàng hóa giải mọi mũi hỏa công từ phía đối phương.

Nhưng Morocco không chỉ biết chịu trận. Họ phản công cực kỳ sắc bén nhờ sự toàn năng của người đội trưởng Achraf Hakimi bên hành lang cánh phải, cùng sự cơ động của các mũi khoan như Brahim Diaz hay Rahimi - người vừa lập cú đúp vào lưới Canada. Không ai khác, chính thủ lĩnh Hakimi vẫn là con sư tử đầu đàn, lĩnh xướng mọi đường lên bóng để đưa Morocco tiến về phía trước.

Mbappe đang có phong độ cao. Ảnh: Nhandan.vn

Đối thủ của Hakimi trong trận tứ kết diễn ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 10/7 tới chính là người đồng đội thân thiết một thời tại CLB PSG: Kylian Mbappe. Cuộc chiến bốc lửa nơi hành lang cánh giữa hai người bạn cũ chắc chắn sẽ là điểm nóng định đoạt cục diện trận đấu.

Nếu như Morocco đang sở hữu chuỗi 5 trận bất bại thì tuyển Pháp còn ấn tượng hơn với 5 trận toàn thắng. Sở hữu dàn siêu sao thượng hạng như Mbappe, Dembele hay Olise trên hàng công, đoàn quân áo lam được đánh giá là tập thể toàn diện nhất tại World Cup 2026. Dù phải rất vất vả mới vượt qua được Paraguay ở vòng 16 đội, nhưng thầy trò HLV Didier Deschamps vẫn ngồi ở vị thế cửa trên trước bất kỳ đối thủ nào. Hàng công của Les Bleus với những cầu thủ có kỹ thuật thượng thặng, tốc độ và sự sắc bén sẽ là bài kiểm tra khó khăn nhất cho "bức tường băng" của Morocco.

Xét về từng vị trí, chiều sâu đội hình lẫn kinh nghiệm trận mạc, Pháp hoàn toàn vượt trội. Tuy nhiên, các cầu thủ Bắc Phi lại nắm trong tay một thứ vũ khí vô hình nhưng đáng sợ: tinh thần không còn gì để mất. Đối đầu với nhà Á quân thế giới, thất bại là điều có thể dự báo trước. Nhưng chính từ tâm lý thoải mái đó, Hakimi và các đồng đội đang khao khát tạo nên một cơn địa chấn tiếp theo, giống như cách họ từng quật ngã Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay Hà Lan.

Khúc hoan ca từng được "Những chú sư tử vùng Atlas" viết nên bốn năm trước trên xứ sở "Nghìn lẻ một đêm", và giờ đây, họ đang tiếp tục nối dài giai điệu hào hùng ấy trên đất Bắc Mỹ. Như một hiệp khách đơn độc, đội bóng đến từ "Lục địa đen" cứ thế chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Có thể họ sẽ gục ngã trên hành trình vạn dặm trước khi chạm tay vào đỉnh núi cao nhất, nhưng những dư chấn mà họ để lại trên đường đi cũng đã đủ để khắc tên một tượng đài anh hùng trong lòng người hâm mộ.