Thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Gaza

ClockChủ Nhật, 16/11/2025 09:06
Theo truyền thông Israel, Kế hoạch ổn định Gaza của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chia khu vực này thành hai phần.

Chính quyền Palestine hoan nghênh tuyên bố chung do Mỹ đứng đầu về GazaWHO khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản và tiêm chủng cho trẻ em tại GazaDọn dẹp bom mìn chưa nổ tại Gaza có thể mất từ 20 tới 30 năm

Khung cảnh đổ nát do xung đột ở phía bắc Dải Gaza. (Ảnh: TÂN HOA XÃ) 

Một “khu vực xanh” sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel và quốc tế, nơi bắt đầu công cuộc tái thiết; một “khu vực đỏ” vẫn thuộc quyền kiểm soát thực tế của Hamas, dựa theo ranh giới Đường Vàng hiện tại.

Trong nỗ lực hỗ trợ kế hoạch hòa bình, các bộ trưởng ngoại giao EU tuần tới dự kiến thảo luận việc khối này chỉ huy đào tạo 3.000 cảnh sát Palestine triển khai tại Gaza.

Chính quyền Palestine hoan nghênh tuyên bố chung gần đây của Mỹ và một số quốc gia Hồi giáo gồm Qatar, Ai Cập, UAE, Saudi Arabia, Indonesia, Pakistan, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Tuyên bố ủng hộ dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, do Washington soạn thảo, về việc thành lập Lực lượng ổn định quốc tế tại Dải Gaza, đồng thời cam kết tạo lộ trình hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine.

Chính quyền Palestine nhấn mạnh sẵn sàng đảm nhận đầy đủ trách nhiệm của mình tại Dải Gaza. Trước đó, Mỹ và Nga đã trình Liên hợp quốc các dự thảo nghị quyết về tương lai Gaza.

Theo The National (UAE), dự thảo của Mỹ đề xuất thành lập chính quyền chuyển tiếp tại Dải Gaza có nhiệm kỳ 2 năm, cùng lực lượng quốc tế giám sát an ninh và bảo đảm phi quân sự hóa khu vực.

Nga cũng lưu hành dự thảo riêng nhằm hướng tới ngừng bắn bền vững, yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra phương án lực lượng ổn định quốc tế nhưng không đề cập “Hội đồng Hòa bình” mà Mỹ đề xuất.

 

Phái bộ Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an sớm thống nhất ý kiến, cảnh báo nỗ lực gây chia rẽ sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân Gaza.

Theo nhandan.vn
