Phân bổ các vị thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

Bệnh không của riêng người lớn tuổi

Trước đây, khi nhắc đến các bệnh cơ xương khớp như đau vai gáy, thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm, nhiều người thường nghĩ đây là nhóm bệnh của tuổi trung niên và người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế cho thấy độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hơn.

Với đặc thù công việc lái xe đường dài, phải ngồi nhiều giờ mỗi ngày, anh Lưu Văn Khiêm, trú tại phường Thủy Xuân, đã phải điều trị bệnh thoái hóa cột sống trong nhiều năm.

“Do lái xe đường dài nên ngồi nhiều, mỗi ngày hơn 10 tiếng và ít vận động nên bệnh kéo dài. Tôi đến Trạm Y tế phường điều trị và giờ đã thuyên giảm”, anh Khiêm chia sẻ.

Theo bác sĩ Phan Thị Mỹ Phương, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Thủy Xuân, số lượng người đến trạm điều trị các bệnh cơ xương khớp hiện gia tăng đáng kể. Trong đó, thường gặp là bệnh vai gáy, thoái hóa đốt sống lưng và các bệnh lý cơ xương khớp khác.

Đáng chú ý, nếu trước đây nhóm bệnh này thường gặp ở người trên 60 tuổi thì nay đã xuất hiện ở những người trẻ, thậm chí sau tuổi 20. Các yếu tố liên quan được ghi nhận gồm sử dụng điện thoại nhiều, đặc thù nghề nghiệp, dân văn phòng ngồi máy tính trong thời gian dài và ít vận động.

Hiện cả 3 trạm y tế trên địa bàn phường mỗi tháng tiếp nhận gần 300 lượt bệnh nhân điều trị các bệnh cơ xương khớp, trong đó khoảng 200 lượt thực hiện châm cứu. Các phương pháp được áp dụng gồm điện châm, xoa bóp, kết hợp thuốc Nam và thuốc Tây y; trường hợp bệnh nặng được chuyển lên tuyến trên.

Từ thói quen hằng ngày đến bệnh lý

Sự phát triển của công nghệ mang lại nhiều thuận tiện trong học tập, làm việc và cuộc sống, nhưng cũng kéo theo những thay đổi về thói quen sinh hoạt. Việc cúi đầu nhìn điện thoại trong thời gian dài, ngồi sai tư thế, ít đứng lên vận động hoặc duy trì một tư thế quá lâu có thể khiến cơ thể chịu nhiều áp lực. Tại Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) TP. Huế, tình trạng trẻ hóa bệnh cơ xương khớp cũng được ghi nhận rõ.

Bác sĩ Lê Hữu Quang Chính, Bệnh viện YHCT cho biết, Bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân trẻ trong độ tuổi 20 - 40. Phần lớn gặp các vấn đề liên quan đến thoái hóa cột sống do sử dụng điện thoại, ngồi học tập và làm việc sai tư thế, có trường hợp dẫn đến thoát vị đĩa đệm.

Không chỉ bệnh cơ xương khớp, việc thức khuya, sinh hoạt thiếu khoa học cũng được ghi nhận liên quan đến sự gia tăng một số vấn đề về giấc ngủ, đau đầu và các rối loạn thần kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Đối với các bệnh cơ xương khớp, tùy tình trạng của từng người, cơ sở y tế có thể lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Tại tuyến y tế cơ sở, các phương pháp như điện châm, xoa bóp, sử dụng thuốc Nam và thuốc Tây y kết hợp đang được triển khai.

Bác sĩ Lê Chí Thuần, Phó Giám đốc Bệnh viện YHCT cho biết, Bệnh viện phát triển nhiều kỹ thuật điều trị bằng YHCT kết hợp y học hiện đại. Các phương pháp gồm điện châm, điện mãng châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh, thuốc cổ truyền và phục hồi chức năng bằng YHCT. Những phương pháp này được ứng dụng trong điều trị các bệnh cơ xương khớp, thần kinh, đau mạn tính và phục hồi chức năng.

“Cùng với việc chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin, Bệnh viện cũng khuyến cáo người trẻ cần hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều, tránh ngồi lâu, tăng cường vận động, tập thể dục và xây dựng chế độ ăn uống phù hợp để cải thiện sức khỏe”, bác sĩ Thuần chia sẻ.