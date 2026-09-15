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ClockThứ Ba, 15/09/2026 16:49

Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên

HNN.VN - Chiều 15/9, Trường Cao đẳng Huế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn đàn “Học sinh, sinh viên với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”.

Kiến tạo hệ sinh thái giáo dục nghề nghiệp và kết nối việc làm toàn cầu Khoa học, công nghệ phải tạo giá trị thực chất

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Huế.

Chia sẻ tại diễn đàn, bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, trong bối cảnh công nghệ và thị trường lao động không ngừng thay đổi, có nghề là nền tảng, nhưng khả năng thích ứng và đổi mới là yếu tố quan trọng để phát triển lâu dài. Nguồn nhân lực trong giai đoạn mới không chỉ cần kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề mà còn phải có tính kỷ luật, năng lực công nghệ, khả năng giải quyết vấn đề, tinh thần học tập suốt đời và tư duy đổi mới sáng tạo.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Huế có lợi thế khi chương trình đào tạo chú trọng gắn lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp. Với thời lượng thực hành khoảng 70%, cùng hoạt động thực tập, thực tế gắn với doanh nghiệp, người học có thêm điều kiện rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề và đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Một nội dung được nhấn mạnh tại diễn đàn là đổi mới sáng tạo có thể bắt đầu từ những vấn đề gần gũi trong học tập, công việc và cuộc sống. Học sinh, sinh viên được giới thiệu 6 bước của tư duy đổi mới sáng tạo gồm: quan sát, phát hiện vấn đề, tìm giải pháp, thử nghiệm, cải tiến và tạo giá trị.

Đối với khởi nghiệp, diễn đàn định hướng đây là một lựa chọn, không phải yêu cầu bắt buộc. Sau tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại doanh nghiệp, tiếp tục học tập, phát triển chuyên môn hoặc tự xây dựng dự án, doanh nghiệp. Với những em có ý tưởng, việc tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được xem là cơ hội để từng bước biến ý tưởng thành sản phẩm và giá trị thực tiễn.

Về phía nhà trường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế Đặng Thị Quỳnh Lan khuyến khích học sinh, sinh viên chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm ý tưởng mới, qua đó phát huy năng lực sáng tạo và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình nghề nghiệp.

MINH HIỀN
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