Chuyển đổi số ở chợ từ thói quen thanh toán

Cán bộ VNPT Huế hướng dẫn tiểu thương chợ Đông Ba thao tác thanh toán

Nâng cấp hoạt động quản lý

Năm 2022, Ban Quản lý (BQL) chợ Đông Ba phối hợp với VNPT Thừa Thiên Huế (nay là VNPT Huế) triển khai “Hệ thống quản lý chợ VNPT - iMarket”. Với giải pháp này, các dữ liệu liên quan đến diện tích, trạng thái thuê sạp, thông tin tiểu thương và các hồ sơ lưu trữ liên quan đều được số hóa. Hoạt động quản lý chợ được thực hiện trên môi trường số, các khoản phí được thu qua máy POS có kết nối với mã tiểu thương, xuất hóa đơn và gạch nợ ngay tại chỗ thay vì thu tiền mặt và biên lai viết tay như trước.

Để gia tăng thêm tiện ích, mới đây, BQL chợ Đông Ba phối hợp với VNPT Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Huế tích hợp thêm công nghệ thanh toán QR động vào nền tảng quản lý chợ iMarket. Việc đồng bộ công tác quản lý vận hành với thanh toán số tạo nên một hệ sinh thái thuận tiện, minh bạch cho tất cả các bên tham gia.

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng BQL chợ Đông Ba cho biết, với giải pháp này, công tác quản lý, điều hành tại chợ được số hóa hoàn toàn, kể cả hoạt động thanh toán. Tiểu thương chỉ cần quét mã chuyển khoản trên tài khoản của mình, giao dịch sẽ được cập nhật ngay vào tài khoản BQL chợ. Mỗi giao dịch thanh toán sẽ được tạo riêng một mã theo từng hóa đơn, từng số tiền cụ thể, hạn chế sai sót. Giải pháp này giúp BQL chợ dễ dàng theo dõi và đối soát dữ liệu theo thời gian thực, tạo thuận tiện trong công tác quản lý, từng bước xây dựng mô hình chợ thông minh, hiện đại.

Không chỉ thuận tiện trong quản lý, việc tích hợp công nghệ thanh toán QR động vào nền tảng quản lý chợ cũng hỗ trợ tiểu thương trong giao dịch.

Bà Trần Thị Thu Hương, tiểu thương kinh doanh hàng lưu niệm tại chợ Đông Ba chia sẻ, trước đây, các khoản phí tại chợ được thu thông qua hệ thống máy POS, giờ hệ thống được nâng cấp thêm tính năng thanh toán bằng QR động nên việc thanh toán càng nhanh chóng và linh hoạt hơn. Chúng tôi có thể thực hiện nộp các khoản phí ngay trên điện thoại cho từng giao dịch cụ thể, hạn chế được các sai sót. Việc thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng cũng giúp chúng tôi dễ dàng theo dõi các khoản đã nộp, tạo sự minh bạch giữa BQL chợ và người kinh doanh.

Đến thói quen thanh toán

Không riêng gì các hoạt động thanh toán giữa BQL chợ và tiểu thương, các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã trở nên thông dụng trong hoạt động mua bán tại các chợ truyền thống. Không bó hẹp ở phạm vi thành phố, hoạt động thanh toán qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng cũng ngày càng phổ biến ở các khu chợ truyền thống vùng nông thôn.

Ghi nhận tại chợ Mới, phường Phong Quảng, đa phần tiểu thương đều đặt mã QR ngay trước sạp hàng hay lưu mã QR ở điện thoại để khách dễ dàng quét mã thanh toán.

“Bây giờ, người ta đi chợ rất ít đem tiền mặt, nhất là các bạn trẻ nên quầy hàng nào cũng phải có QR để quét mã thanh toán. Mình không có mã thanh toán sẽ mất cơ hội bán hàng”, chị Phạm Thị Vân, tiểu thương chợ Mới chia sẻ.

Thực tế cho thấy, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả người dân, hộ kinh doanh và cơ quan quản lý. Nếu như với người tiêu dùng, phương thức thanh toán này tạo nên sự tiện lợi, an toàn thì với tiểu thương, các giao dịch điện tử giúp họ dễ dàng quản lý doanh thu, giảm rủi ro khi sử dụng tiền mặt và mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng cũng như nguồn vốn tín dụng. Còn với cơ quan quản lý, việc số hóa hoạt động thanh toán sẽ là công cụ minh bạch hóa nền kinh tế, chống thất thu thuế.

Vì thế song hành với các quy định nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, các ngân hàng thương mại, cơ quan thuế, các đơn vị cung cấp giải pháp… đã phối hợp triển khai các chiến dịch hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương ở các chợ đăng ký tài khoản ngân hàng, QR thanh toán... Các chính sách hỗ trợ phí, lệ phí giao dịch cũng được triển khai nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán. Thông qua những hoạt động này, thanh toán số đang dần len sâu vào đời sống thường ngày theo cách gần gũi và thiết thực nhất.