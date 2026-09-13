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ClockThứ Hai, 14/09/2026 05:57

Lan tỏa thói quen “xanh” từ mô hình Aeon Mall Huế

HNN - Tại Aeon Mall Huế, hoạt động phân loại, thu gom và xử lý rác được triển khai bài bản. Qua đó, góp phần hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho khách hàng.

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Mô hình của Aeon Mall Huế giúp trung tâm thương mại đạt được các chứng chỉ công trình xanh uy tín. 

Phân loại rác tại nguồn

 Aeon Mall Huế áp dụng mô hình phân loại rác tại nguồn theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Tại các sảnh, hành lang và khu vực ăn uống Delica, trung tâm bố trí những cụm thùng rác gồm ba ngăn, tương ứng với ba nhóm: rác tái chế như chai nhựa, lon nước; rác hữu cơ, thực phẩm và rác còn lại. Trên mỗi thùng rác đều có hướng dẫn trực quan bằng tiếng Việt và tiếng Anh, giúp người lớn lẫn trẻ em dễ dàng nhận biết và bỏ rác đúng nơi quy định. Cách bố trí đơn giản, dễ hiểu giúp việc phân loại rác trở thành một thao tác quen thuộc trong quá trình tham quan, mua sắm.

Là khách hàng thường xuyên của Aeon Mall Huế, chị Lê Ngọc Bảo Trâm ở phường Thanh Thủy cho biết, chị thường xuyên đến Aeon Mall Huế để ăn uống, mua sắm. Theo chị, đồ ăn ở đây đa dạng và giá cả hợp lý; trải nghiệm mua sắm tiện lợi. Điều khiến chị ấn tượng là mô hình phân loại rác tại nguồn theo tiêu chuẩn Nhật Bản, có hình ảnh minh họa chi tiết. Theo chị, việc bỏ rác đúng nơi do vậy trở nên rất nhanh chóng và thuận tiện.

Trực tiếp thực hiện công việc thu gom, chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên vệ sinh của Trung tâm nhận xét: “Việc phân loại rác vào 3 ngăn từ ban đầu giúp việc thu gom của chúng tôi nhanh hơn, sạch hơn và rác tái chế không bị bẩn hay lẫn tạp chất”.

 Sau khi được khách hàng phân loại, rác tiếp tục được nhân viên thu gom riêng và chuyển cho đơn vị có chức năng xử lý. Theo đại diện Aeon Mall Huế, Trung tâm phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế để thu gom rác định kỳ; trong đó, rác có khả năng tái chế được đưa vào chu trình tái sử dụng, còn các loại rác khác được xử lý theo quy định.

Xây dựng môi trường sống xanh

Việc phân loại rác tại nguồn giúp hạn chế tình trạng các loại rác bị trộn lẫn, tạo thuận lợi cho quá trình thu hồi, tái chế bao bì nhựa, lon nhôm và giấy carton. Qua đó, lượng rác phải đưa đi xử lý, chôn lấp từng bước được giảm bớt, góp phần hạn chế phát thải khí mê-tan, một trong những loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Với cách thực hiện trực quan, đơn giản, mô hình có khả năng nhân rộng tại các siêu thị, trường học và khu dân cư. Quan trọng hơn, cách làm này góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, hình thành thói quen “xanh” từ những hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Ông Tôn Thất Bảo Sơn, Phó Trưởng bộ phận Vận hành, Phòng quản lý Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế chia sẻ: “Khi đưa mô hình này đến Việt Nam, người Nhật đã điều chỉnh để phù hợp với văn hóa địa phương và biến việc phân loại rác trở thành một trải nghiệm văn minh khi mua sắm”. Thực tế cho thấy, mỗi ngày trung tâm thương mại này bình quân đón từ 20 đến 30 ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm. Số lượng rác phát sinh trung bình 100 tấn rác mỗi tháng.

Hoạt động phân loại rác góp phần xây dựng Aeon Mall Huế trở thành điểm mua sắm thân thiện với môi trường, đồng hành với mục tiêu xây dựng Huế xanh, sạch và sáng. Điều đáng ghi nhận là mô hình không chỉ tạo ra sự thay đổi trong phạm vi trung tâm thương mại mà còn gợi mở cách hình thành thói quen từ mỗi khách hàng. Khi đã quen phân loại rác tại nơi mua sắm, mỗi người có thể tiếp tục thực hiện tại gia đình, trường học hoặc nơi làm việc.

Sự tham gia của khách hàng là yếu tố quyết định hiệu quả của mô hình. Chỉ một thao tác nhỏ như bỏ chai nhựa đúng ngăn cũng góp phần giúp cả quy trình phân loại, thu gom và tái chế vận hành thuận lợi hơn. Nếu cách làm này được áp dụng rộng rãi tại các siêu thị, trường học và khu dân cư, thói quen phân loại rác sẽ dần được hình thành trong cộng đồng. Khi ấy, ý thức bảo vệ môi trường không còn dừng ở lời kêu gọi mà trở thành hành động cụ thể, thường xuyên trong đời sống hằng ngày.

Lê Huy - Phước Ly
 Từ khóa:
thói quenxanhmô hìnhAeon MallHuế
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