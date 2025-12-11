“Ca phẫu thuật 0 đồng”

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhi tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế

Phép màu lặng lẽ

Cuối tháng 7/2025, bé B. T. D. (9 tuổi, dân tộc Mường, Kon Tum, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi), mắc bệnh HbE/Beta-Thalassemia thể nặng, rời Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình và các y, bác sĩ. Sau nhiều năm phải truyền máu triền miên, em đã bước sang cuộc sống mới nhờ ca ghép tủy đồng loại từ anh ruột, thực hiện ngày 19/5/2025. Chỉ sau 17 ngày, bạch cầu và tiểu cầu của D. phục hồi tốt - một kết quả cho thấy nỗ lực vượt bậc của ê-kíp ghép tủy.

Điều kỳ diệu ấy đến từ sự chung tay của các nhà hảo tâm thông qua kết nối của BVTW Huế. Với những gia đình nghèo, bệnh Thalassemia khiến họ kiệt quệ cả sức lực và kinh tế. Ghép tế bào gốc trở thành cơ hội duy nhất để trẻ khỏi bệnh, nhưng chi phí lại vượt quá khả năng chi trả.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ con mình được ghép tủy. Gia đình quá khó khăn. Nhờ Bệnh viện kết nối, con được hỗ trợ toàn bộ chi phí gần 500 triệu đồng. Giờ cháu đã khỏe, được đi học lại như bạn bè. Gia đình tôi biết ơn vô cùng”, chị Lường Thị Hợp, mẹ bé D. xúc động nói.

TS.BS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Trưởng khoa Nhi Ung bướu - Huyết học - Ghép tủy cho biết, nhiều bệnh nhi nghèo được hỗ trợ từ một phần đến toàn bộ chi phí. Trường hợp bé D. được hỗ trợ 500 triệu đồng là điều không dễ dàng, nhưng chúng tôi luôn cố gắng huy động nguồn lực để các em có cơ hội sống”.

Không chỉ ghép tủy, trong năm 2025, hơn 150 bệnh nhân nghèo được hỗ trợ ghép gan, ghép tế bào gốc, điều trị ung thư… Riêng Quỹ Hy Vọng do Báo điện tử VnExpress và Tập đoàn FPT thành lập và vận hành đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Theo ThS. Trần Lê Bảo Trâm, Trưởng phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng, BVTW Huế, chỉ trong hai năm 2024 - 2025, Bệnh viện đã vận động gần 30 tỷ đồng và hàng ngàn suất cơm, nhu yếu phẩm hỗ trợ bệnh nhân nghèo. “Mỗi bệnh nhi dưới 18 tuổi ghép tạng, ghép tế bào gốc đều được hỗ trợ ít nhất 100 triệu đồng. Với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ cần hồ sơ xác minh hoàn cảnh, chúng tôi sẽ tìm nguồn hỗ trợ từ 20 - 100 triệu đồng”, chị Trâm nói.

Bệnh viện cũng vừa ký kết với Techcombank và Quỹ Sóng chữa lành để hỗ trợ mỗi bệnh nhi ung thư thêm 100 triệu đồng, bắt đầu triển khai từ năm 2026. Những khoản hỗ trợ ấy không chỉ là tiền - đó là niềm tin rằng “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nụ cười trở lại

Bên cạnh trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian qua, hàng trăm em nhỏ mắc dị tật vùng hàm mặt cũng được nâng đỡ qua các chương trình phẫu thuật nhân đạo của Bệnh viện Răng Hàm Mặt (BVRHM) Huế và Tổ chức ReSurge International (Hoa Kỳ).

GS. William J. McClure, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ Tổ chức ReSurge International thăm hỏi, động viên sức khỏe cháu L.V.T.A. sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật tạo hình

Ngày 17/11/2025, chị Lê Thị Huyền (Quảng Trị) đưa con trai 12 tuổi - bé L. V. T. A. tới Huế phẫu thuật lần thứ ba. Cháu bị hở hàm ếch kèm tim thông liên thất nên quá trình điều trị kéo dài và phức tạp. Toàn bộ chi phí đều được Tổ chức ReSurge tài trợ.

“Gia đình tôi làm nông, không biết lấy đâu hơn 100 triệu đồng để mổ cho con nếu không có chương trình này”, chị Huyền nói, nước mắt rưng rưng khi thấy gương mặt con thay đổi rõ rệt sau mỗi lần phẫu thuật.

Nhờ chương trình hợp tác giữa BVRHM Huế và ReSurge, mỗi năm khoảng 150 trẻ khu vực miền Trung - Tây Nguyên được phẫu thuật miễn phí, nhiều ca có chi phí thực tế 50 -100 triệu đồng.

TS.BS. Lê Thừa Trung Hậu, phụ trách Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Hàm mặt, BVRHM Huế cho biết: “Từ năm 2012, chúng tôi là đối tác của ReSurge. Ngoài phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện, chúng tôi còn tổ chức các đoàn đến phẫu thuật cho trẻ em từ lúc chào đời đến 18 tuổi ở khu vực miền Trung - Tây nguyên nhằm trả lại nụ cười vẹn nguyên cho các em. Ngoài ra, chương trình còn kết hợp đào tạo cho đội ngũ bác sĩ trẻ trong và ngoài nước. Gần một nửa giá trị chương trình nằm ở đào tạo - đó là sự bền vững mà chương trình mang lại”.

Trong Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 2025 (kết thúc ngày 20/11), đoàn đã thực hiện 19 ca phức tạp. Mỗi ca là một câu chuyện, một nụ cười mới được nâng đỡ. Cuối hành lang bệnh viện hôm ấy, nhiều gương mặt rạng rỡ xuất viện như những bông hoa nở sớm ngày Tết.

GS. William J. McClure, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Tổ chức ReSurge International chia sẻ: “Điều ý nghĩa nhất của chúng tôi mỗi lần đến Huế là nhìn thấy nụ cười của các con đã quay trở lại. Chúng tôi hy vọng Huế trở thành trung tâm đào tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên để làm chủ quy trình phẫu thuật, tiếp tục mang lại nụ cười cho các em”.

Giữa bộn bề cuộc sống, những “ca mổ 0 đồng” trở thành điểm sáng nhân văn, là niềm tin để bệnh nhi nghèo có cơ hội được sống và thực hiện ước mơ. Mỗi câu chuyện là một phép màu, mỗi hành trình chữa bệnh của các em nhỏ luôn có sự đồng hành và sẻ chia. Trong niềm vui chung ấy, hàng trăm đứa trẻ được trả lại nụ cười, nhiều gia đình được tiếp thêm hy vọng.