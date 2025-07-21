Điều dưỡng Phan Cảnh Chương vinh dự nhận danh hiệu “Trí thức tiêu biểu ngành Y”

Điều dưỡng Phan Cảnh Chương (thứ 3, hàng đầu từ trái sang) tại lễ vinh danh

Đây là sự kiện thường niên có ý nghĩa sâu sắc, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các trí thức, nhà khoa học, cán bộ y tế trên khắp cả nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng hội Y học Việt Nam đã công bố Quyết định công nhận danh hiệu “Trí thức tiêu biểu của Tổng hội Y học Việt Nam” năm 2025, đồng thời trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho 80 trí thức xuất sắc của ngành y. Trong số đó, điều dưỡng chuyên khoa I Phan Cảnh Chương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Điều dưỡng TP. Huế, nguyên Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế, Thầy thuốc Ưu tú vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu được xướng tên.

Với hơn 30 năm gắn bó cùng nghề, Điều dưỡng Phan Cảnh Chương đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý, đào tạo và nâng cao chất lượng điều dưỡng. Ông luôn tích cực tham gia xây dựng các chuẩn mực nghề nghiệp, phát triển mạng lưới hội viên và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành. Nhiều sáng kiến, giải pháp do ông đề xuất đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế cũng như hệ thống y tế địa phương.

Danh hiệu “Trí thức tiêu biểu ngành y” năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến bền bỉ của điều dưỡng Phan Cảnh Chương, đồng thời là niềm tự hào của ngành y tế TP. Huế, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc Việt Nam. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ trí thức ngành y, mà còn là nguồn động viên to lớn để mỗi cán bộ y tế tiếp tục sáng tạo, cống hiến hết mình vì sức khỏe cộng đồng.