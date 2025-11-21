COP30: LHQ lạc quan về hợp tác toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu

Thư ký điều hành Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell phát biểu tại Hội nghị COP30 ở Belem, Brazil ngày 10/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố đánh giá kết quả Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP30), ông Stiell cho rằng, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh "sự phủ nhận, chia rẽ và cạnh tranh địa chính trị" đang cản trở nỗ lực hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, các chính phủ vẫn tái khẳng định quyết tâm hành động vì khí hậu. Theo ông Stiell, COP30 cho thấy hợp tác khí hậu "vẫn đang được duy trì mạnh mẽ", giúp nhân loại kiên trì theo đuổi mục tiêu giữ mức tăng nhiệt toàn cầu ở 1,5 độ C. Ông nhấn mạnh: "Quá trình chuyển đổi toàn cầu sang nền kinh tế phát thải thấp và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu là không thể đảo ngược và là xu hướng của tương lai".

Ông Stiell cũng đề cập đến các kết quả đạt được tại COP30, bao gồm thỏa thuận về chuyển đổi công bằng, cam kết tăng gấp 3 lần tài chính thích ứng và tăng cường hỗ trợ các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa khí hậu. Những tiến triển này, theo ông, sẽ giúp "mọi quốc gia và mọi người đều được hưởng lợi từ nền kinh tế sạch".

Quan chức LHQ cũng nhấn mạnh, thế giới giờ đây phải đẩy nhanh triển khai các kế hoạch khí hậu quốc gia và duy trì động lực đã được tạo ra tại COP30 là "đưa vấn đề khí hậu trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự trong nhiều thập kỷ tới".

COP30 bế mạc ngày 22/11 tại Thành phố Belem, thủ phủ của bang Para thuộc vùng Amazon của Brazil. Sau 2 tuần đàm phán căng thẳng và kéo dài hơn quy định, gần 200 quốc gia đã ký thỏa thuận bao gồm một sáng kiến cho phép các quốc gia hợp tác trên cơ sở tự nguyện để giảm lượng khí thải carbon và nỗ lực giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Hội nghị ghi nhận cam kết của tất cả các quốc gia tại COP28 ở Dubai (Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất, UAE) về việc "chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch". Tuy nhiên, cụm từ này không được đưa vào văn kiện của COP30.

Liên minh các quốc đảo nhỏ (AOSIS), đại diện cho lợi ích của 39 quốc đảo và vùng ven biển thấp đánh giá thỏa thuận tại COP30 "chưa hoàn hảo", nhưng vẫn là bước tiến hướng tới "sự tiến bộ". Tuyên bố của AOSIS nhấn mạnh kết quả tại hội nghị phản ánh "sự thúc đẩy chủ nghĩa đa phương", cho phép mọi quốc gia được lắng nghe, trao đổi quan điểm, hợp tác và tìm được tiếng nói chung.