Ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn từ đầu năm đến nay

Trong đó, từ tháng 1-5/2025 có 6 ca; tháng 6/2025 có 16 ca (1 ca tử vong); tháng 7/2025, có 19 ca (3 ca tử vong); 13 ngày đầu tháng 8/2025 có 1 ca.

Theo đánh giá chung của ngành chức năng, các ca bệnh này tập trung vào giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2025. Sau thời điểm này, số ca giảm dần, có 18 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mới, trước khi xuất hiện thêm 1 ca vào ngày 12/8.

Điều trị cho một ca mắc liên cầu lợn chuyển biến nặng tại Bệnh viện Trung ương Huế hồi tháng 7/2025

42 ca bệnh nói trên đều được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (trong đó 2 ca phát hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế được chuyển qua). Hiện, còn 13 trường hợp đang được theo dõi, điều trị.

Đến nay, 100% ca bệnh đều được xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn tại Quyết định số 4665/QĐ-BYT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh liên cầu lợn ở người. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành giám sát ca bệnh và báo cáo lên hệ thống phần mềm theo quy định.

Đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa các khuyến cáo phòng bệnh liên cầu lợn rộng rãi trong cộng đồng; vận động người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh phải đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ các trạm y tế trong hoạt động phòng, chống bệnh LCL, đặc biệt tại các địa phương đang có ổ dịch hoạt động.

Sở Y tế khuyến cáo người dân không ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu kỹ; nên mua thịt đã qua kiểm dịch; cần sử dụng bảo hộ khi tiếp xúc hoặc chế biến thịt lợn sống… Bệnh liên cầu lợn hoàn toàn có thể phòng tránh nếu tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống chín” và đảm bảo an toàn thực phẩm.