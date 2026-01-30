Góp phần mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Nguyễn Việt Cường và các lãnh đạo vùng Aysén. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Vùng Aysén nằm ở Patagonia Chile, cách thủ đô Santiago khoảng 1.350km về phía nam, nổi tiếng với vịnh hẹp, sông băng và thiên nhiên hoang sơ. Đây cũng là vùng đóng góp 80% sản lượng cá hồi Chile - nước xuất khẩu cá hồi lớn thứ hai thế giới. Thủ phủ Coyhaique là trung tâm hành chính, còn Puerto Aysén là trung tâm công nghiệp thủy sản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại vùng Aysén, Đại sứ Nguyễn Việt Cường đã gặp Thống đốc vùng Aysén Marcelo Santana Vargas, Thượng nghị sĩ đắc cử Miguel Ángel Calisto Águila, Thị trưởng thủ phủ Coyhaique Carlos Gatica Villegas và Thị trưởng Puerto Aysén Luis Martínez Gallardo.

Tại buổi làm việc, Thống đốc vùng Aysén Marcelo Santana Vargas giới thiệu tiềm năng hợp tác của vùng, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản và du lịch; đồng thời gửi lời chúc mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tới Việt Nam.

Về phần mình, Thượng nghị sĩ đắc cử Miguel Ángel Calisto Águila cam kết tạo thuận lợi cho các thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác và thu hút đầu tư vào vùng Patagonia.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, Hiệp hội cá hồi Chile, Các hiệp hội sản xuất Puerto Aysén, Phòng Thương mại Coyhaique đã phối hợp tổ chức các hội thảo nhằm giới thiệu về thế mạnh, tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp vùng Aysén.

Các sự kiện thu hút được sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vùng Aysén hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ thủy sản, vận tải biển, đóng tàu, nghiên cứu môi trường biển, năng lượng, du lịch, bán lẻ.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường trao quà kỷ niệm tặng lãnh đạo vùng Aysén. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Tại các sự kiện, Đại sứ Nguyễn Việt Cường đã giới thiệu chiến lược kinh tế biển của Việt Nam và tính bổ trợ giữa ngành cá hồi Chile với ngành nuôi tôm Việt Nam – lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và có nhiều tiềm năng hợp tác.

Cũng trong chuyến công tác này, Đại sứ Nguyễn Việt Cường đã đến thăm cơ sở sản xuất của AquaChile - tập đoàn thủy sản lớn nhất Chile và Mowi - tập đoàn thủy sản lớn nhất thế giới (Na Uy), tìm hiểu công nghệ nuôi trồng tiên tiến và đề xuất kết nối với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP).

Chuyến công tác của Đại sứ Nguyễn Việt Cường là hoạt động thiết thực nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026) đồng thời góp phần mở rộng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile.

