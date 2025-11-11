Thêm 2 công nhân nhập viện trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường Hương Trà

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP. Huế thăm hỏi, động viên các công nhân nhập viện nghi ngộ độc

Theo TTYT Hương Trà, ca mới nhất là một nữ công nhân 30 tuổi, nhập viện lúc 22h00 ngày 11/11 với các triệu chứng đau bụng, nôn, nổi mẩn ngứa toàn thân, được chẩn đoán phản vệ độ 1-2. Bệnh nhân hiện đang được điều trị và theo dõi tích cực. Các trường hợp khác cũng xuất hiện các biểu hiện tương tự như buồn nôn, chóng mặt, nổi mẩn, đau quặn bụng sau khi ăn trưa tại bếp ăn tập thể của công ty.

BSCKII. Lê Quang Hiệp, Giám đốc TTYT Hương Trà cho biết hiện trung tâm đã lấy mẫu thức ăn gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế để phân tích, xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân vụ việc theo quy định. Các cơ quan chức năng đang phối hợp rà soát quy trình chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm tại bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, nhằm kịp thời đưa ra biện pháp phòng ngừa, tránh để xảy ra sự cố tương tự trong thời gian tới.

Ngay sau khi vụ việc được ghi nhận, Sở Y tế TP. Huế đã cử đoàn công tác phối hợp với TTYT, Trạm Y tế và UBND phường Hương Trà tiến hành kiểm tra, xác minh. Đoàn đã trực tiếp đến làm việc với bếp ăn tập thể của Công ty JOINTWELL Việt Nam, đồng thời lấy mẫu thực phẩm, kiểm tra điều kiện vệ sinh, nhân sự chế biến và quy trình phục vụ bữa ăn cho công nhân.

Cũng trong sáng 12/11, ông Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Huế, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm 14 công nhân nghi ngộ độc đang điều trị tại TTYT Hương Trà. Tại đây, ông đã hỏi thăm, động viên người lao động, đồng thời trao hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi công nhân. Một công nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cũng nhận được khoản hỗ trợ 1 triệu đồng.

Theo bác sĩ Lê Quang Hiệp, hiện sức khỏe của các công nhân nhập viện đang dần ổn định, song vẫn tiếp tục theo dõi và điều trị. Cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe của người bệnh và đợi kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân chính thức của vụ nghi ngộ độc.