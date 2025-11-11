12 công nhân nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Trao đổi thông tin về bữa ăn với các công nhân nhập viện. Ảnh: BVCC

Theo thông tin ban đầu, sau khi ăn trưa khoảng 50 phút tại nhà ăn công ty, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nổi mẩn đỏ toàn thân, ngứa nhẹ, tức ngực và khó thở. Một số trường hợp có biểu hiện nặng hơn như sốt, bủn rủn tay chân, mệt mỏi, khó di chuyển. Số công nhân này được đưa đến Trung tâm Y tế Hương Trà thăm khám, điều trị.

Thực đơn bữa trưa tại nhà máy được báo cáo gồm: cá ngừ, rau cải xanh và một số món ăn kèm khác. Ngoài 12 trường hợp nhập viện, một số công nhân khác cũng có triệu chứng tương tự nhưng nhẹ hơn và đã tự theo dõi, điều trị tại nhà.

Theo các bác sĩ, sau khi được cấp cứu và điều trị ban đầu, người bệnh đều có huyết áp ổn định, không có trường hợp nguy kịch. Các bệnh nhân đã được chuyển về Khoa Truyền nhiễm của Trung tâm để tiếp tục theo dõi.

BSCKII. Lê Quang Hiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Trà cho biết: “Trong số 12 trường hợp nhập viện, có 2 ca ban đầu khá nặng, trung tâm đã bố trí đầy đủ nhân lực và thuốc men tập trung điều trị. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi thêm.”

Trung tâm Y tế Hương Trà đã lấy mẫu thức ăn và mẫu phân của bệnh nhân gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc theo quy định. Các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm tại bếp ăn tập thể của công ty nhằm làm rõ nguyên nhân, kịp thời có biện pháp phòng ngừa, tránh sự cố tương tự xảy ra.