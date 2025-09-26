  • Huế ngày nay Online
Giáo dục truyền thống quê hương cho học sinh tiểu học

HNN.VN - Chiều 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn tài liệu giáo dục địa phương lớp 4 và lớp 5 theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, với sự tham gia của hơn 200 giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố.

Gỡ vướng cho môn giáo dục địa phươngBộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa nội dung chương trình môn học Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý

 Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) trải nghiệm Tết cổ truyền

Hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2025-2026, đồng thời hỗ trợ các trường thực hiện hiệu quả việc dạy học bộ tài liệu giáo dục địa phương TP. Huế đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong trường phổ thông.

Tại hội nghị, các giáo viên được hướng dẫn điều chỉnh nội dung tài liệu giáo dục địa phương trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Giáo viên còn được giới thiệu các hình thức, phương pháp tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương đạt hiệu quả, nhằm đưa kiến thức về quê hương đến gần hơn với học sinh; hướng dẫn sử dụng tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, lớp 5 và định hướng tổ chức dạy học.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT TP. Huế phối hợp với Công ty CP Sách Giáo dục tại thành phố Đà Nẵng - Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá năng lực các môn học từ lớp 1 đến lớp 9.

 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đánh giá toàn diện năng lực người học

Chương trình tập trung vào các nội dung chính, như: Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh trong quá trình dạy học; đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá năng lực học sinh theo từng môn học; hướng dẫn xây dựng ma trận đề, biên soạn câu hỏi và tổ chức đánh giá định kỳ đối với học sinh.

Điểm nhấn của hoạt động là phần thực hành xây dựng câu hỏi, đề kiểm tra định kỳ theo bộ tài liệu mới, giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng, ứng dụng trực tiếp vào giảng dạy. Qua đó, giáo viên được trang bị phương pháp khoa học và hiệu quả để triển khai kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh định hướng giáo dục toàn diện, kết hợp hài hòa giữa đức, trí, thể, mỹ, đồng thời chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành để học sinh có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Chương trình giúp tháo gỡ những băn khoăn trong kiểm tra thường xuyên và định kỳ, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và hỗ trợ thiết thực cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây cũng là một trong những nội dung được Bộ GD&ĐT triển khai nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

MINH HIỀN
