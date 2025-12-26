Nâng cao năng lực quản lý giáo dục học sinh khuyết tật ở tiểu học

Hoạt động trải nghiệm của học sinh lớp chuyên biệt Trường Tiểu học Thuận Thành (phường Phú Xuân)

Nhằm cập nhật kịp thời các quy định mới, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học đối với học sinh khuyết tật trong bối cảnh đẩy mạnh giáo dục hòa nhập, các cán bộ quản lý được giới thiệu hệ thống văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến giáo dục người khuyết tật, trong đó nhấn mạnh Luật Giáo dục năm 2019, Luật Người khuyết tật năm 2010 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi về phương thức giáo dục người khuyết tật, trong đó khẳng định giáo dục hòa nhập là phương thức chủ đạo. Các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được xác định giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện sớm, can thiệp giáo dục sớm, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ giáo viên, nhà trường trong quá trình tổ chức dạy học hòa nhập.

Một nội dung trọng tâm của đợt tập huấn là nghiệp vụ xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và quy trình phối hợp giữa ngành giáo dục với chính quyền cơ sở trong việc xác nhận, hỗ trợ học sinh khuyết tật. Việc tổ chức lớp học với sĩ số phù hợp, tối đa không quá 12 học sinh/lớp đối với giáo dục chuyên biệt nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh.

Bên cạnh đó, các chính sách đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật, yêu cầu về chuẩn trình độ đào tạo, cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý trong đầu tư trang thiết bị dạy học đặc thù cũng được phổ biến cụ thể.