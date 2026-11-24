Các đại biểu cắt băng khánh thành dự án. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Vientiane Siviengxay Olaboun; Chánh Văn phòng Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế Lào, chính quyền huyện Vang Vieng, Tổng Công ty hợp tác kinh tế (COECCO), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng COECCO Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, theo báo cáo của đơn vị thi công, đến tháng 10/2026, toàn bộ khối lượng xây dựng theo hồ sơ thiết kế và hợp đồng đã hoàn thành, sớm hơn 2 tháng so với thời hạn hợp đồng; bên cạnh các hạng mục chính, công trình còn được bổ sung một số tiện ích, trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế, tạo thuận lợi cho người bệnh và đội ngũ cán bộ y tế.

Kết quả đó thể hiện sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hai nước, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và sự nỗ lực của các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tập thể cán bộ, kỹ sư và người lao động đã cố gắng khắc phục trở ngại, tổ chức thi công để sớm hoàn thành công trình, đưa vào phục vụ nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt phía Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng bàn giao công trình xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Vang Vieng - Quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam để phía Lào tiếp nhận, quản lý và đưa vào sử dụng. Đại sứ tin tưởng rằng, công trình sẽ được quản lý, vận hành và sử dụng hiệu quả, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân, đồng thời tiếp tục vun đắp tình cảm gắn bó, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Dự án có tổng mức đầu tư 3 triệu USD, nhằm nâng cấp và mở rộng bệnh viện huyện Vang Vieng hiện nay, có vị trí tại bản Viengkeo, huyện Vang Vieng, tỉnh Vientiane, do Sở Y tế tỉnh Vientiane làm chủ đầu tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng COECCO Lào thực hiện thiết kế và thi công. Dự án được khởi công tháng 10/2025, với quy mô khối nhà chính cao 2 tầng, gồm các khu khám bệnh, cấp cứu, sản nhi, phẫu thuật với 2 phòng mổ và các khu lưu trú với 43 giường bệnh cùng các công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của bệnh viện.

Dự án là một trong 5 công trình về y tế do Việt Nam giúp Lào xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào hoặc quà tặng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Việt Nam đối với sự phát triển y tế và phúc lợi xã hội của nhân dân Lào.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của nhân dân huyện Vang Vieng và các khu vực lân cận.

Nhân dịp này, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên tỉnh Lào Cai đã trao tặng Bệnh viện huyện Vang Vieng 1 máy nội soi tai mũi họng để phục vụ công tác khám bệnh tại bệnh viện.

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