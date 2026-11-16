Lan tỏa sắc màu di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Lào hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 300 người là thành viên Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào, các em học sinh trong cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane, cùng các cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam. Họ khoác lên mình những tà áo dài truyền thống, diễu hành quanh tượng đài Patuxay - biểu tượng chiến thắng của đất nước Lào.

Điểm nhấn của chương trình là màn xếp hình hai chữ “Việt-Lào” và biểu tượng trái tim cùng quốc kỳ hai nước, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, tạo nên không gian trình diễn văn hóa tại trung tâm thủ đô Vientiane.

Bà Sisouk Vongvichith, cựu lưu học sinh Lào tại Việt Nam tham gia buổi diễu hành bày tỏ vui mừng, phấn khởi được dự Ngày hội văn hóa của Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào. Bà cho biết từng sống và học tập ở Việt Nam từ nhỏ, do đó luôn cảm thấy thân thuộc với bộ trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam.

“Tà áo dài Việt Nam rất đẹp, ai mặc vào là đẹp và chúng tôi cũng rất thích tà áo dài của Việt Nam”, bà Sisouk Vongvichith nhấn mạnh và mong rằng Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như trên để phụ nữ Lào và phụ nữ Việt Nam được có cơ hội giao lưu và tiếp tục vun đắp mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt-Lào ngày càng thắm thiết hơn nữa.

Là kiều bào sinh sống tại thủ đô Vientiane, chị Phạm Thị Hồng Điệp, cho biết rất vinh dự tham gia hoạt động diễu hành hôm nay với lòng yêu nước và tự hào dân tộc, nhất là khi khoác lên mình tà áo dài, trang phục truyền thống của đất nước Việt Nam; bày tỏ mong muốn tà áo dài của phụ nữ Việt Nam sẽ ngày càng được tôn vinh, phát triển mạnh mẽ, được quảng bá giá trị trên toàn thế giới.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, bà Biện Thị Kỷ, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào cho biết, Câu lạc bộ tổ chức buổi diễu hành trên tinh thần giữ gìn bản chất dân tộc của con người Việt Nam với trang phục áo dài truyền thống mà cha ông đã để lại.

Theo bà Kỷ, sự kiện hôm nay có sự tham gia diễu hành của 60 người bạn Lào, với mong muốn thể hiện tinh thần đoàn kết Việt-Lào. “Dù sống xa quê hương, đất nước, nhưng chúng tôi luôn giữ gìn, phát huy giá trị tà áo dài truyền thống của Việt Nam. Với tinh thần đấy, chúng tôi luôn tự hào là một người phụ nữ Việt Nam”, bà Kỷ nhấn mạnh.

Thông qua hoạt động diễu hành, Hội Di sản Áo dài Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào mong muốn giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp của áo dài Việt Nam và “sinh” (Sin) Lào - hai loại trang phục truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc.

Mục đích của hoạt động không chỉ hướng tới tôn vinh và lan tỏa giá trị trang phục truyền thống mà còn góp phần làm nổi bật sự giao thoa văn hóa, tình đoàn kết và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Sự kiện cũng là dịp tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết văn hóa giữa nhân dân hai nước.

https://nhandan.vn/lan-toa-sac-mau-di-san-ao-dai-viet-nam-tai-lao-post1002848.html