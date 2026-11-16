Tiếng chiêng ngân vang trong mùa lễ hội vùng cao.

Chữa bệnh cho chiêng

Chúng tôi theo chân anh Trần Văn A Hing tìm về nhà của ông Tà Rương Dâng (60 tuổi) ở thôn Ca Đông, xã Long Quảng khi nắng còn chưa vượt khỏi đỉnh núi. Suốt dọc con đường vào bản, anh A Hing vừa lái xe vừa kể về người nghệ nhân của bản làng bằng chất giọng tự hào: “Ông Tà Rương Dâng là người có đôi tay rất khéo và đôi tai thẩm âm tài tình nhất. Nhờ ông mà nhiều chiếc chiêng của bà con đã tìm lại được tiếng nói”.

Từ ngoài ngõ chúng tôi đã nghe thấy tiếng đàn, tiếng sáo từ căn nhà nhỏ. Bên bếp lửa hồng, ông Tà Rương Dâng đang nâng cây sáo trên môi. Ngồi đối diện chồng, bà Đoàn Thị Bảy ôm cây đàn trong lòng, những ngón tay chậm rãi gảy lên từng nhịp. Anh A Hing nói với chúng tôi, cả hai vợ chồng ông Dâng và bà Bảy đều là những người am hiểu và chơi thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống. Nhưng biệt tài sửa được tiếng chiêng thì chỉ có mình ông Dâng.

Trên vách nhà đôi vợ chồng Cơ Tu treo rất nhiều nhạc cụ như chiêng, sáo, đàn nhị, đàn hồ, đàn tập rây… Việc sửa chiêng cũng do ông tự mày mò mà nghiệm ra. Nhấc xuống chiếc chiêng treo trên vách, ông Tà Rương Dâng nói khẽ, chiêng cũng giống như người, có lúc khỏe lúc yếu. Khi tiếng chiêng không còn vang, đó là lúc nó cần đến đôi bàn tay của người biết “bắt bệnh”.

Ông Tà Rương Dâng là người Cơ Tu hiếm hoi biết sửa tiếng cho chiêng.

Ngày trước, các bản làng của người Cơ Tu ở Nam Đông (cũ) gần như không ai biết sửa chiêng. Mỗi khi tiếng chiêng trở nên câm lặng, người ta đành treo nó lên vách nhà như một kỷ vật hoặc bán đi. Tiếc nuối, ông Tà Rương Dâng đã tự mày mò tìm cách sửa tiếng cho chiêng.

Chiếc chiêng đầu tiên ông sửa là chiếc chiêng hỏng của gia đình mình. “Đằng nào nó cũng đã “chết”, không thể cất được tiếng. Chữa được thì mừng, không được cũng chẳng mất thêm gì”, người đàn ông Cơ Tu cười khi nhớ lại. Suy nghĩ ấy đã giúp ông mạnh dạn cầm con dao chạm vào mặt chiêng.

“Phải dùng con dao để khoanh từng vòng mỏng như sợi tóc ở giữa lòng chiêng để chỉnh âm, sau đó gõ lên rồi lắng nghe. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi tiếng chiêng vang lên đúng âm sắc mà mình tìm kiếm”, ông Tà Rương Dâng nói.

Ông bảo, một chiếc chiêng tốt khi đánh lên phải có âm thanh dày, vang, độ ngân rung phải kéo dài. Người sửa chiêng không được nóng vội. Mỗi đường dao khoanh xuống mặt chiêng rất quan trọng. Đường dao khoanh ít quá thì âm không đổi, khoanh nhiều quá đôi khi lại khiến chiêng càng thêm hỏng nặng. Vì thế, người sửa chiêng cần đôi tay khéo và cả đôi tai đủ tinh tế để nhận ra sự khác biệt rất nhỏ trong từng độ ngân rung.

Giữ hồn chiêng Cơ Tu

Ông Tà Rương Dâng nói với chúng tôi rằng, người Cơ Tu xem chiêng là một nhạc cụ, đồng thời là tiếng nói của cộng đồng. Chiêng nhỏ gọi là p’rnot, chiêng lớn gọi là chinr. Mỗi chiếc mang một âm sắc riêng, khi hòa tấu, chiêng lớn cất tiếng trước, âm thanh vang vọng và mạnh mẽ. Chiêng nhỏ nối theo, trầm ấm hơn.

Tiếng chiêng rộn rã cùng điệu múa Tâng tung za zá trong những mùa hội làng, ngân lên trong lễ mổ trâu, mổ heo và theo nhà trai sang nhà gái trong ngày cưới như lời chúc phúc về cuộc sống đủ đầy. Và khi một người trở về với tổ tiên, tiếng chiêng lại trầm xuống, tiễn biệt họ trong nỗi nhớ thương của cả bản làng.

Cả hai vợ chồng ông Tà Rương Dâng đều biết sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống.

“Lúc đánh chiêng, phải đánh bằng trái tim. Nếu chỉ đánh bằng tay thì chiêng chỉ phát ra âm thanh nhưng lại thiếu cái hồn”, ông Tà Rương Dâng nói. Ông không nhớ mình đã học đánh chiêng từ khi nào. Sinh ra và lớn lên giữa không gian văn hóa Cơ Tu, lại thêm cha của ông là một người đánh chiêng rất giỏi, nên tiếng chiêng đã thấm vào ông. Nghe mãi, đôi tai ông dần nhận ra những khác biệt rất mong manh trong từng độ ngân của chiêng. Chỉ cần một tiếng gõ, ông đã biết phải đi bao nhiêu vòng dao để đánh thức thanh âm của chiêng.

Am hiểu văn hóa Cơ Tu, ông Tà Rương Dâng có sáu năm gắn bó với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), cùng bà con giới thiệu những giá trị văn hóa của dân tộc mình đến du khách trong và ngoài nước.

Ở Đồng Mô cũng để lại trong lòng ông một kỷ niệm khó quên. Biết ông sửa được chiêng, bà con người dân tộc Raglai (Ninh Thuận) đã mang đến nhờ ông chỉnh một lúc 6 chiếc chiêng đã mất tiếng. “Âm thanh của chúng khi ấy ngắn, đục, độ ngân gần như không còn. Mình mất hơn một giờ là chỉnh xong”, ông Dâng nhớ lại. Hôm ấy, bà con người Raglai mở một bữa tiệc lớn để cảm ơn người nghệ nhân Cơ Tu.

Những năm huyện Nam Đông (cũ) mở các lớp truyền dạy cồng chiêng, đan lát… nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa Cơ Tu, nghệ nhân Tà Rương Dâng là một trong những gương mặt được tin tưởng giao đứng lớp dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Ông đã truyền cho người trẻ kỹ năng diễn tấu đồng thời gieo vào họ tình yêu với văn hóa bản làng.

Rời ngôi nhà nhỏ của ông Tà Rương Dâng, tiếng chiêng đã lắng xuống. Nhưng ở Ca Đông, vẫn có người ngày ngày lắng nghe từng độ ngân để những chiếc chiêng cũ không mất đi tiếng nói của mình.