Lực lượng thuộc Đội 192 đang tiến hành cất bốc các hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Lào.

Cụ thể, trong ngày 21/11, đơn vị đã tìm kiếm và quy tập được một hài cốt tại bản Ka Vả, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan và một hài cốt tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông. Cả hai hài cốt đều còn nhiều mảnh xương, răng cùng các di vật như: cúc áo bộ đội, lọ penicillin, 1 bát B52, 4 vỏ đạn AK, 1 vỏ đạn 12,7 ly và nhiều mảnh dù, mảnh tăng.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 cho biết, vị trí cả hai phần mộ đều do người dân địa phương cung cấp thông tin. Hiện, hai liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính, tuy nhiên hài cốt vẫn đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Đơn vị đang tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm xung quanh khu vực này.

Sau hơn 2 tháng làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS thành phố Huế đã khảo sát, cất bốc và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ (tỉnh Salavan 3 hài cốt, tỉnh Sêkông 4 hài cốt). Toàn bộ hài cốt đã được đưa về nhà quàn của đơn vị để bảo quản và hương khói chu đáo theo đúng quy định.