Đoàn cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa.

Người dựng miếu tri ân liệt sĩ

Đứng trên đồi 131 nhìn về phía đông bắc là dãy Đá Đen và Mỏ Tàu, chếch về phía tây nam là nơi hợp lưu của dòng sông Hai Nhánh.

Sau Hiệp định Paris năm 1973, đây là một trong những cao điểm diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt và cuối cùng lực lượng của Trung đoàn 6 đã cắm được ngọn cờ trên đỉnh đồi này, khẳng định quyền làm chủ, tạo hành lang tiếp cận cứ điểm Đá Đen và Mỏ Tàu trước khi Quân Giải phóng mở chiến dịch La Sơn - Mỏ Tàu vào đầu mùa mưa 1974.

Trong các trận chiến đấu nhằm phá vỡ tuyến phòng ngự tây nam Huế của đối phương, đặc biệt tại cứ điểm Mỏ Tàu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị tham chiến như Trung đoàn 1, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 324, Quân đoàn 2), Trung đoàn 6, Trung đoàn 271 (Quân khu Trị Thiên), Tiểu đoàn 8, tức K4 (Tỉnh đội Thừa Thiên Huế) đã hy sinh.

Sau ngày đất nước thống nhất, phần lớn hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Năm 1986, ông Hồ Đắc Lực rời quân ngũ. Để tạo lập sinh kế cho gia đình, ông xin được giao đất trồng rừng. Sau hơn chục năm kiên trì khai khẩn và trồng trọt, những vạt đất hoang, những dãy đồi trọc dần được phủ xanh.

Ông Lực cho biết, trong quá trình phát quang, đào hố trồng cây, tình cờ ông phát hiện một bộ hài cốt, áo quần đã mục nát nhưng đôi dép cao su vẫn còn. Biết đây là hài cốt của bộ đội, ông tiếp tục tìm kiếm và phát hiện hơn chục bộ hài cốt. Ông đưa về vườn nhà, sau đó báo cho chính quyền quy tập về nghĩa trang.

Những lần phát hiện hài cốt sau đó, ông đều báo và chỉ dẫn cho Đội 192 (Tỉnh đội Thừa Thiên Huế trước đây) tìm kiếm, quy tập thêm hơn chục bộ hài cốt liệt sĩ.

Biết tiếng, nhiều cựu chiến binh từng tham chiến ở vùng đất này đã nhờ ông dẫn đường giúp họ trở lại thăm chiến trường xưa. Qua những câu chuyện của các cựu chiến binh, ông Hồ Đắc Lực càng hiểu thêm về sự ác liệt của chiến trường Mỏ Tàu năm xưa.

Riêng ở khu vực đồi 131 đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau khi giành được đồi 131, quân giải phóng đã cắm cờ của Mặt trận và kể từ đó, cao điểm 131 có tên mới: Đồi Cột Cờ.

Để tri ân những người đã ngã xuống, ông Lực xin phép chính quyền lập ngôi miếu thờ ngay trên đỉnh đồi 131.

Khi ấy, Hồ Đắc Lực còn trẻ, sức còn dẻo dai. Chính ông đã xuống sông Hai Nhánh, gùi từng can nước ngược dốc lên đồi để trộn vữa xây miếu. Cuối năm 2009, ngôi miếu thờ do gia đình ông tạo dựng đã hoàn thành.

Ghi dấu đồng đội trên chiến trường xưa

Trong một lần trở lại Huế thăm chiến trường xưa, ông Nguyễn Ngọc Hân (nguyên chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 6, bị thương ở đồi O Dễ năm 1974) được nguyên Đại đội trưởng Phạm Ngọc Tuấn đưa đến ngôi miếu thờ trên đồi 131.

Cảm kích trước tấm lòng của ông Hồ Đắc Lực, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Hân trao đổi với ông xin được dựng trước mặt ngôi miếu một cột cờ nhằm ghi dấu những trận chiến đấu giành lại từng mỏm đồi của Quân Giải phóng sau Hiệp định Paris 1973.

Vậy là từ Hà Nội, ông Hân cùng đội ngũ kỹ thuật Công ty Hân Sâm đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cột cờ. Cột cờ được chở vào Huế, giao cho ông Hồ Đắc Lực tổ chức vận chuyển lên đồi 131 để lắp dựng.

Trong những lần thăm lại chiến trường xưa và dâng hương cho đồng đội ở đồi 131, một số cựu chiến binh Trung đoàn 6 ở Hà Nội trăn trở: Đồng đội của chúng ta đã chiến đấu và nằm xuống trên mảnh đất này rất nhiều nên cần phải có một tấm bia để ghi nhớ, để tri ân!

Từ nỗi khắc khoải ấy, ý tưởng xây dựng Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại điểm cao 131 đã nhận được sự đồng thuận của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 6 Phú Xuân tại thành phố Hà Nội và sự đóng góp kinh phí của các cựu chiến binh, Hội Thiện nguyện Long Biên (trước đây), đặc biệt là Hội đồng ngũ tháng 5/1972 và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Nhờ sự trợ giúp của ông Hồ Đắc Lực và sự góp sức của Nhân dân địa phương, tấm bia đã được hoàn thành và khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm kết thúc chiến dịch La Sơn - Mỏ Tàu 1974.

Thật xúc động khi nghe cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Hân phát biểu: “Chúng tôi đã dựng nơi đây một Cột cờ và một tấm Bia tưởng niệm, để có một địa chỉ thiêng liêng cho đồng đội, gia đình và Nhân dân đến thắp nén tâm hương; để nhắc nhở con cháu mai sau rằng, hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người con ưu tú. Chúng tôi nguyện tiếp tục gìn giữ tình đồng chí, nghĩa đồng đội; chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; trân trọng, bảo vệ và chăm sóc công trình này, để hương linh các đồng chí mãi mãi được ấm lòng giữa núi rừng Mỏ Tàu”.