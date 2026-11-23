May De Ville Lakeside Hotel được trao cúp Partner Spotlight 2026.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động vinh danh Partner Spotlight 2026 dành cho 6 khách sạn nổi bật trên cả nước. Trong số đó, May De Ville Lakeside Hotel vinh dự được trao cúp Partner Spotlight 2026. Đây là một trong 6 khách sạn trên toàn quốc được vinh danh và là khách sạn duy nhất tại khu vực miền bắc nhận giải thưởng này.

Đây là dấu mốc đáng tự hào trên hành trình khẳng định chất lượng dịch vụ và nâng tầm trải nghiệm lưu trú của May De Ville Lakeside Hotel. Đại diện khách sạn chia sẻ, giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận dành cho chất lượng dịch vụ, mà còn là thành quả của sự tận tâm, chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ May De Ville Lakeside trong việc mang đến những trải nghiệm lưu trú đáng nhớ cho mỗi vị khách.

Cách Hồ Gươm chỉ 2 phút tản bộ, May De Ville Lakeside Hotel cung cấp phòng nghỉ hiện đại, ấm cúng với wifi miễn phí. Hệ thống phòng nghỉ tiện nghi cùng phong cách kiến trúc giàu bản sắc, lễ tân phục vụ 24/24 giờ trong ngày và bàn đặt tour để hỗ trợ khách với các chuyến tham quan cùng dịch vụ tiền sảnh.

Từ khách sạn, du khách đi bộ 5 phút là đến Đền Ngọc Sơn và 10 phút là tới Nhà thờ Lớn. Sân bay quốc tế Nội Bài nằm trong bán kính 45 phút lái xe từ chỗ nghỉ này. Nhà hàng May Restaurant phục vụ các món đặc sản chính thống của Việt Nam, các món ăn ngon của châu Á cũng như các món ăn được yêu thích của châu Âu. Quán Scenic Space Bar mang đến nhiều lựa chọn cocktail giải khát cùng tầm nhìn ra toàn cảnh thành phố và Hồ Gươm.

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