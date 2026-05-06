  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 14/05/2026 14:22

Hiện đại hóa y tế vùng Chân Mây - Lăng Cô

HNN - Nằm ở cửa ngõ phía nam TP. Huế, khu vực Chân Mây - Lăng Cô đang phát triển mạnh với hoạt động của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ ngày càng cấp thiết. Trước thực tế đó, ngành y tế TP. Huế đã đầu tư trang, thiết bị, nâng cao năng lực của Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) cho người dân.

Kiểm dịch tàu du lịch quốc tế Adora Mediterranea cập Cảng Chân MâyHoàn thiện hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh

 Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây

Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh

Làm việc tại khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, anh Hoàng Nhân không may bị tai nạn gãy tay trong quá trình lao động. Thay vì phải chuyển lên tuyến trên như trước đây, anh được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây để điều trị. Tại đây, anh được chụp X-quang, thăm khám, chẩn đoán và bó bột kịp thời.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lợi trú tại xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ: “Trước đây do thiếu thiết bị, phải di chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế để siêu âm, tốn thời gian và chi phí. Hiện nay, cơ sở đã được đầu tư máy siêu âm màu 4D nên tôi yên tâm hơn khi KCB và điều trị nội trú tại địa phương”.

Theo bác sĩ Tiến Đạt, Khoa Khám bệnh, những năm trước đây, do hạ tầng xuống cấp, trang, thiết bị hạn chế và thiếu nhân lực, lượng bệnh nhân đến khám bệnh khá thấp, nhiều công nhân làm việc tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải chuyển vào TP. Đà Nẵng để điều trị. Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, nhờ được đầu tư máy siêu âm màu 4D và từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, số lượng bệnh nhân tăng đáng kể, có ngày cao điểm tiếp nhận hơn 100 lượt khám.

Dù đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu KCB cho người dân, tuy nhiên do khuôn viên cơ sở quá rộng, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, trang thiết bị và nhân lực vẫn còn thiếu nên Cơ sở Chân Mây vẫn chưa thu hút nhiều người dân đến khám, điều trị. Người dân vẫn mong muốn được chăm sóc sức khỏe trong một cơ sở khang trang, đầy đủ trang, thiết bị hơn.

Nâng cao năng lực toàn diện

Được xây dựng từ năm 2013 với quy mô 200 giường bệnh, Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây có nhiệm vụ phục vụ khoảng 40.000 người dân và hơn 3.000 công nhân tại khu kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian dài, cơ sở chưa phát huy hết công năng do nhiều hạn chế.

Hiện, trung tâm có 4 khoa với 57 cán bộ, nhân viên. Dù số lượt KCB tăng qua các năm, trong đó khoảng 40% là công nhân và người lao động, nhưng công suất sử dụng giường bệnh mới đạt gần 47%.

Một trong những khó khăn lớn nhất của Cơ sở Chân Mây là thiếu bác sĩ chuyên khoa. Ngoại trừ khoa y học cổ truyền, nhiều chuyên khoa chỉ có một bác sĩ đảm nhiệm, gây áp lực trong công tác KCB. Bên cạnh đó, các dịch vụ hậu cần như bãi giữ xe, căn-tin chưa được đầu tư đồng bộ; vị trí cơ sở xa khu dân cư, giao thông công cộng chưa thuận tiện cũng ảnh hưởng đến việc thu hút bệnh nhân.

Trước yêu cầu thực tiễn, ngành y tế TP. Huế đã và đang có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực của Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây. Theo ThS.BS Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm, việc đầu tư trang, thiết bị hiện đại bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tăng tỷ lệ KCB và thu hút người lao động đăng ký chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nâng cấp hạ tầng, bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa, đồng thời triển khai thêm các kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại chỗ. Mục tiêu là giảm tải cho tuyến trên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, công nhân tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo Ban giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc, hiện UBND thành phố và ngành y tế đang nghiên cứu phương án chuyển giao Cơ sở Chân Mây cho Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế quản lý, hướng tới phát triển theo mô hình “Trường - Viện”. Nếu được triển khai, cơ sở Chân Mây có thể được mở rộng quy mô lên 800 giường bệnh, trở thành một trong những trung tâm y tế hiện đại, gắn đào tạo với thực hành, đáp ứng tiêu chuẩn khu vực.

Bác sĩ Lê Viết Cường cho rằng, việc nâng cao năng lực Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu KCB trước mắt, mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Bởi, một hệ thống y tế đủ mạnh sẽ là nền tảng để thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Với những bước đi tích cực từ đầu tư hạ tầng, trang, thiết bị đến định hướng phát triển dài hạn, Cơ sở Chân Mây đang dần khẳng định vai trò là “điểm tựa” chăm sóc sức khỏe cho người dân và lực lượng lao động trong khu vực. Trong tương lai, khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm y tế hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương và khu vực.

Bài, ảnh: Thanh Hương
 Từ khóa:
hiện đại hóay tếvùng Chân Mây - Lăng Cô
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Y tế Nam Đông cũ nay trở thành một cơ sở trực thuộc Trung tâm Y tế Phú Lộc. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông
Động lực để y tế vươn tầm

Trong bối cảnh ngành y tế cả nước đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết (NQ) số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được xem là dấu mốc quan trọng. Tại TP. Huế, NQ 72 không chỉ là kim chỉ nam mà còn là động lực để ngành y tế bứt phá, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Động lực để y tế vươn tầm
Sinh viên làm thêm và điều cần biết về đóng bảo hiểm y tế

Chuyện sinh viên vừa học, vừa làm thêm đã trở thành phổ biến. Điều mà nhiều sinh viên đi làm thêm bán thời gian băn khoăn là, đã mua bảo hiểm y tế (BHYT) tại trường nhưng lại bị công ty yêu cầu truy thu tiền BHYT, kèm theo cảnh báo "không đóng sẽ không trả lương".

Sinh viên làm thêm và điều cần biết về đóng bảo hiểm y tế
Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026

Chiều 21/4, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) thành phố tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2026 với chủ đề: “Bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan.

Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026
Tăng giảm trừ y tế, giáo dục để người nộp thuế được hỗ trợ nhiều hơn

Đề xuất bổ sung giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp giảm nghĩa vụ thuế, mà còn cho thấy sự điều chỉnh trong cách tiếp cận chính sách, khi tính đến các khoản chi thiết yếu, qua đó tăng hỗ trợ thực chất và khuyến khích đầu tư cho sức khỏe, học tập.

Tăng giảm trừ y tế, giáo dục để người nộp thuế được hỗ trợ nhiều hơn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top