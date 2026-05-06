Hiện đại hóa y tế vùng Chân Mây - Lăng Cô

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây

Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh

Làm việc tại khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, anh Hoàng Nhân không may bị tai nạn gãy tay trong quá trình lao động. Thay vì phải chuyển lên tuyến trên như trước đây, anh được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây để điều trị. Tại đây, anh được chụp X-quang, thăm khám, chẩn đoán và bó bột kịp thời.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Lợi trú tại xã Chân Mây - Lăng Cô chia sẻ: “Trước đây do thiếu thiết bị, phải di chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế để siêu âm, tốn thời gian và chi phí. Hiện nay, cơ sở đã được đầu tư máy siêu âm màu 4D nên tôi yên tâm hơn khi KCB và điều trị nội trú tại địa phương”.

Theo bác sĩ Tiến Đạt, Khoa Khám bệnh, những năm trước đây, do hạ tầng xuống cấp, trang, thiết bị hạn chế và thiếu nhân lực, lượng bệnh nhân đến khám bệnh khá thấp, nhiều công nhân làm việc tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô phải chuyển vào TP. Đà Nẵng để điều trị. Tuy nhiên, từ giữa năm 2025, nhờ được đầu tư máy siêu âm màu 4D và từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, số lượng bệnh nhân tăng đáng kể, có ngày cao điểm tiếp nhận hơn 100 lượt khám.

Dù đã triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nhu cầu KCB cho người dân, tuy nhiên do khuôn viên cơ sở quá rộng, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, trang thiết bị và nhân lực vẫn còn thiếu nên Cơ sở Chân Mây vẫn chưa thu hút nhiều người dân đến khám, điều trị. Người dân vẫn mong muốn được chăm sóc sức khỏe trong một cơ sở khang trang, đầy đủ trang, thiết bị hơn.

Nâng cao năng lực toàn diện

Được xây dựng từ năm 2013 với quy mô 200 giường bệnh, Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây có nhiệm vụ phục vụ khoảng 40.000 người dân và hơn 3.000 công nhân tại khu kinh tế. Tuy nhiên, trong thời gian dài, cơ sở chưa phát huy hết công năng do nhiều hạn chế.

Hiện, trung tâm có 4 khoa với 57 cán bộ, nhân viên. Dù số lượt KCB tăng qua các năm, trong đó khoảng 40% là công nhân và người lao động, nhưng công suất sử dụng giường bệnh mới đạt gần 47%.

Một trong những khó khăn lớn nhất của Cơ sở Chân Mây là thiếu bác sĩ chuyên khoa. Ngoại trừ khoa y học cổ truyền, nhiều chuyên khoa chỉ có một bác sĩ đảm nhiệm, gây áp lực trong công tác KCB. Bên cạnh đó, các dịch vụ hậu cần như bãi giữ xe, căn-tin chưa được đầu tư đồng bộ; vị trí cơ sở xa khu dân cư, giao thông công cộng chưa thuận tiện cũng ảnh hưởng đến việc thu hút bệnh nhân.

Trước yêu cầu thực tiễn, ngành y tế TP. Huế đã và đang có nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực của Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây. Theo ThS.BS Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm, việc đầu tư trang, thiết bị hiện đại bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần tăng tỷ lệ KCB và thu hút người lao động đăng ký chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nâng cấp hạ tầng, bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa, đồng thời triển khai thêm các kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng điều trị tại chỗ. Mục tiêu là giảm tải cho tuyến trên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, công nhân tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo Ban giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc, hiện UBND thành phố và ngành y tế đang nghiên cứu phương án chuyển giao Cơ sở Chân Mây cho Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế quản lý, hướng tới phát triển theo mô hình “Trường - Viện”. Nếu được triển khai, cơ sở Chân Mây có thể được mở rộng quy mô lên 800 giường bệnh, trở thành một trong những trung tâm y tế hiện đại, gắn đào tạo với thực hành, đáp ứng tiêu chuẩn khu vực.

Bác sĩ Lê Viết Cường cho rằng, việc nâng cao năng lực Trung tâm Y tế Phú Lộc - Cơ sở Chân Mây không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu KCB trước mắt, mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Bởi, một hệ thống y tế đủ mạnh sẽ là nền tảng để thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Với những bước đi tích cực từ đầu tư hạ tầng, trang, thiết bị đến định hướng phát triển dài hạn, Cơ sở Chân Mây đang dần khẳng định vai trò là “điểm tựa” chăm sóc sức khỏe cho người dân và lực lượng lao động trong khu vực. Trong tương lai, khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm y tế hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương và khu vực.