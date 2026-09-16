Huế - điểm đến chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân quốc tế

Ê-kíp y, bác sĩ phối hợp thực hiện thủ thuật nha khoa cho người bệnh.

Sức hút từ năng lực chuyên môn

Cách đây 6 năm, ông Chiu Huang Yu, người Đài Loan (Trung Quốc) đến Huế điều trị các vấn đề về răng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt. Sau khi hoàn tất điều trị, chức năng ăn nhai và thẩm mỹ được cải thiện khiến ông tiếp tục lựa chọn Huế khi gặp vấn đề ở hàm trên. Lần trở lại này, ông được các bác sĩ chỉ định phục hình Implant. Không chỉ quan tâm đến kết quả điều trị, điều khiến ông ấn tượng là sự chăm sóc chu đáo trong suốt quá trình khám, chữa bệnh. “Tôi thấy y, bác sĩ ở đây rất quan tâm đến tôi, chăm sóc rất tốt nên tôi mới quay lại lần thứ hai”, ông Chiu Huang Yu chia sẻ.

Tại Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, số lượng người nước ngoài đến khám và điều trị cũng tăng qua từng năm. Từ 2.800 lượt khám năm 2023, con số này tăng lên 3.400 lượt năm 2025. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện tiếp nhận 2.117 lượt, dự kiến cả năm đạt khoảng 4.500 - 5.000 bệnh nhân người nước ngoài. Số người điều trị nội trú cũng tăng từ 378 trường hợp năm 2023 lên 512 trường hợp năm 2025; 6 tháng đầu năm 2026 có 355 bệnh nhân quốc tế điều trị nội trú.

Người bệnh đến từ nhiều quốc gia, như: Lào, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Australia, Đức, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc… Nhu cầu trải rộng từ khám, tầm soát sức khỏe đến các lĩnh vực chuyên sâu như tim mạch can thiệp, điều trị ung thư, sản khoa, nhãn khoa và nha khoa. Trong đó, khám và tầm soát sức khỏe là nhóm dịch vụ được lựa chọn nhiều nhất, với 1.930 lượt trong hai năm 2024 - 2025.

Những con số này cho thấy, bệnh nhân quốc tế đến Huế không chỉ tập trung ở một vài dịch vụ riêng lẻ. Năng lực đa chuyên khoa và khả năng thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu giúp người bệnh có thêm lựa chọn ngay tại Huế. Trường hợp ông Aviad Doron, người Israel là một ví dụ. Ông tìm đến bệnh viện để điều trị tổn thương phức tạp ở bàn chân do thuyên tắc động mạch chi dưới trên nền bệnh đái tháo đường. Biết đến Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế qua Internet và mạng xã hội, ông tìm hiểu về năng lực can thiệp chuyên sâu trước khi quyết định điều trị.

Hoàn thiện dịch vụ, kết nối du lịch

Với người bệnh nước ngoài, khác biệt về ngôn ngữ và môi trường chăm sóc có thể trở thành trở ngại trong quá trình điều trị. Vì thế, ngoài chuyên môn, các cơ sở y tế ở Huế đang chú trọng hơn đến khả năng giao tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình khám, chữa bệnh.

Bà Marjory Chambon, người Pháp, từng nhập viện sau một tai nạn xe đạp khiến vết thương ở cẳng chân bị nhiễm trùng. Sau hai lần phẫu thuật và điều trị bằng kháng sinh, điều khiến bà ghi nhận không chỉ là trang thiết bị mà còn ở sự tận tâm của nhân viên y tế trong chăm sóc người bệnh. “Mọi người xem tôi như người Việt Nam và cố gắng điều trị để tôi mau chóng bình phục. Sự tận tâm ấy vượt lên trên mọi rào cản ngôn ngữ, khiến tôi cảm thấy mình như một người Việt Nam chứ không phải người nước ngoài”, bà Marjory Chambon chia sẻ.

Theo TS.BS Phan Hải Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, bệnh viện tiếp tục đầu tư về kỹ thuật, cơ sở vật chất và các dịch vụ hỗ trợ người bệnh quốc tế. Cơ sở 2 với quy mô hơn 300 giường bệnh cũng được hoàn thiện theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh. Từ đặt lịch, tiếp nhận, phiên dịch, khám, chữa bệnh đến thanh toán và cung cấp hồ sơ y tế, quy trình phục vụ người nước ngoài đang từng bước được hoàn thiện. Đây là những yếu tố giúp giảm rào cản ngôn ngữ, thủ tục và tạo thuận lợi cho người bệnh.

Huế có lợi thế ở hệ thống di sản, du lịch và nghỉ dưỡng. Khám sức khỏe, điều trị và phục hồi có thể được kết hợp với thời gian lưu trú, trải nghiệm văn hóa nếu phù hợp với tình trạng bệnh nhân. Tuy nhiên, để hình thành sản phẩm du lịch y tế, sự kết nối giữa bệnh viện, doanh nghiệp du lịch, lưu trú và vận chuyển cần được tổ chức bài bản hơn.

Ngày 7/8/2026, UBND thành phố Huế có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, ứng dụng công nghệ cao và đầu tư các dự án y tế chuyên sâu trên địa bàn. Đây cũng là cơ hội để Huế mở rộng kết nối, quảng bá năng lực y tế và tiếp cận thêm nguồn bệnh nhân quốc tế. Khi chất lượng điều trị, dịch vụ hỗ trợ và lợi thế du lịch, nghỉ dưỡng được kết nối đồng bộ, Huế có thêm điều kiện để hình thành một điểm đến chăm sóc sức khỏe hấp dẫn đối với người bệnh nước ngoài.