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Thế giới

Việt Nam là điểm đến hàng đầu ASEAN đối với doanh nghiệp châu Âu

ClockThứ Tư, 09/09/2026 08:32
Theo khảo sát thường niên của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC), Việt Nam là thị trường ASEAN được nhiều doanh nghiệp châu Âu lên kế hoạch mở rộng hoạt động nhất.

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Công nhân sản xuất lắp ráp ôtô Skoda-thương hiệu ôtô đến từ Cộng hòa Séc đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN) 

Theo khảo sát đối với khoảng 150 nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu được EU-ABC tiến hành gần đây, 64% số người được hỏi cho biết có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, cao nhất trong 6 thị trường lớn của ASEAN được đề cập trong khảo sát. Indonesia đứng thứ hai với 57%, tiếp theo là Malaysia và Thái Lan cùng ở mức 49%, Singapore 44% và Philippines 43%.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh ASEAN tiếp tục được doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao về triển vọng kinh tế. Có doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao về triển vọng kinh tế. Có 78% đại diện doanh 78% đại diện doanh nghiệp châu Âu tham gia khảo sát dự báo thương mại và đầu tư tại ASEAN sẽ tăng trong 5 năm tới, cao hơn mức 71% của năm 2025.

Đồng thời, 78% số người được hỏi cho biết có kế hoạch mở rộng hoạt động tại ít nhất một thị trường ASEAN, trong đó Việt Nam và Indonesia tiếp tục là hai điểm đến hàng đầu.

Đây là năm thứ tư liên tiếp ASEAN được đánh giá là khu vực mang lại cơ hội kinh tế lớn nhất so với các nền kinh tế mới nổi lớn khác.

https://nhandan.vn/viet-nam-la-diem-den-hang-dau-asean-doi-voi-doanh-nghiep-chau-au-post987247.html?gidzl=nCoeS8AKsc_6qQ5mZOBIQSlSh72Mr81lqTke9P27r3xKrFmZmOQ5CzRT-YgNW88mrTZnAs5pQqeeXfJNRG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Việt Namđiểm đếnhàng đầuASEANdoanh nghiệpchâu Âu
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