Thầy thuốc của trạm

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế phường Phong Phú

Khám bệnh tận nhà

Đầu tháng 1/2026, bà Kan Ep ở A Ngo (xã A Lưới 2), ngoài 60 tuổi, vốn là bệnh nhân quen thuộc của Trạm Y tế xã, bất ngờ bị tăng huyết áp, không thể đi lại. Nhận được tin báo, bác sĩ Lê Minh Nương đã tức tốc đến tận nhà thăm khám. May mắn, nguyên nhân chỉ do bà Kan Ep hết thuốc nhưng “chưa rảnh” đến Trạm lấy thêm. Sau khi được cho uống thuốc kịp thời và theo dõi, huyết áp của bà nhanh chóng ổn định.

Cũng trong thời điểm đó, cơ sở y tế khu Hồng Bắc (xã A Lưới 2) nhận được tin báo cấp cứu từ gia đình bà Kăn Rui - bệnh nhân có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, viêm đại tràng và xơ gan. Không chần chừ, Trạm đã cử nhân viên y tế đến tận nhà. Khi tiếp cận bệnh nhân, bà Kăn Rui trong tình trạng sùi bọt mép, huyết áp tăng cao tới 200/100mmHg. Cán bộ y tế đã kịp thời sơ cứu, ổn định tình trạng ban đầu và nhanh chóng liên hệ xe chuyển bà lên Trung tâm Y tế A Lưới để tiếp tục điều trị. Nhờ được xử trí kịp thời, bà Kăn Rui đã qua cơn nguy kịch.

Lên vùng cao A Lưới, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện hay về những công việc “không tên” của người thầy thuốc ở đây. Từ tháng 7/2025, sau khi sáp nhập, Trạm Y tế xã A Lưới 2 có 4 cơ sở gồm A Ngo, Hồng Bắc, Quảng Nhâm và khu vực thị trấn A Lưới cũ. Điều kiện đi lại khá thuận lợi nên người dân ở A Ngo hay khu vực thị trấn có thể đến thẳng Trung tâm Y tế A Lưới để khám, chữa bệnh. Thế nhưng, nhiều người vẫn lựa chọn Trạm Y tế - nơi có những y, bác sĩ như bác sĩ Lê Minh Nương luôn tận tâm tại phòng khám và sẵn sàng đến tận nhà thăm khám khi người bệnh cần.

Hiện xã A Lưới 2 có khoảng 900 người thuộc diện được hưởng chế độ khám, chữa bệnh tại nhà - con số cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là tại địa bàn miền núi.

Tận tình ở phòng khám

Phường Phong Phú có địa bàn rộng, dân cư đông nên công tác khám, chữa bệnh luôn được Trạm Y tế phường chú trọng nhằm góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Theo bác sĩ Nguyễn Công Phương, Giám đốc Trạm, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận hơn 30 lượt người dân đến khám và nhận thuốc.

Hiện nay, Trạm được trang bị máy siêu âm cùng nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ khám, chữa bệnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân trên địa bàn.

“Được khám, chữa bệnh ngay tại trạm y tế gần nhà nên rất thuận tiện. So với một số nơi khác, ở đây có máy siêu âm nên không phải lên trung tâm y tế; hễ thấy trong người không khỏe là tôi đến Trạm khám”, chị Nhung, phường Phong Phú chia sẻ.

Các trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Huế vẫn luôn đồng hành cùng người dân, từ khám, chữa bệnh ban đầu đến triển khai các chiến dịch phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và quản lý, theo dõi bệnh mạn tính.

Tại Trạm Y tế phường Vỹ Dạ - cơ sở 2, người dân đến khám đều được đội ngũ y, bác sĩ đón tiếp, hướng dẫn và thăm khám tận tình, chu đáo. Bà Ngô Thị Kim Trang, người dân phường Vỹ Dạ chia sẻ: “Tôi năm nay 70 tuổi, hay bị đau mỏi nên thường đến Trạm Y tế phường kiểm tra sức khỏe. Mỗi lần đến khám, tôi đều được các bác sĩ hướng dẫn rất tận tình. Thủ tục nhanh gọn, không phải chờ lâu nên tôi cảm thấy rất yên tâm và hài lòng”.

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế: “Mô hình y tế theo chính quyền địa phương 2 cấp là một bước đổi mới quan trọng trong cung cấp dịch vụ công. Ngành y tế thành phố Huế xác định đây không chỉ là nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp lại bộ máy mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng đến xây dựng hệ thống y tế cơ sở hiện đại, tinh gọn và lấy người dân làm trung tâm”.

Cần lắm những thầy thuốc cơ sở

Kết quả khảo sát tại khu vực A Lưới cho thấy nhiều tín hiệu đáng mừng. Tính đến năm 2025, cả 5 trạm y tế xã trên địa bàn đều có bác sĩ phụ trách chuyên môn; trong đó, có 11 bác sĩ đạt trình độ chuyên khoa I. Các chương trình y tế trọng điểm như quản lý bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường; chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; tiêm chủng mở rộng; y tế học đường… được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử được duy trì và cập nhật thường xuyên, bảo đảm kết nối thông tin giữa trạm y tế và Trung tâm Y tế A Lưới. Qua đó, góp phần giảm tải cho tuyến trên và từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở.

Tuy nhiên, phía sau những con số khả quan ấy vẫn còn không ít trăn trở. So với bệnh viện, đội ngũ thầy thuốc tại các trạm y tế xã, phường phải đảm đương nhiệm vụ đa dạng và chịu áp lực công việc lớn hơn khi giữ vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh và quản lý y tế tại địa phương. Họ vừa thực hiện khám, chữa bệnh, vừa triển khai tiêm chủng, quản lý các bệnh không lây nhiễm và tham gia nhiều chương trình y tế cộng đồng.

Mặc dù số lượng viên chức y tế, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, đã được tăng cường đáng kể, song khối lượng công việc ngày càng lớn khiến nhân lực tại các trạm y tế vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Từ thực tiễn công tác, các cán bộ trực tiếp quản lý trạm y tế cũng có những đề xuất cụ thể. Bác sĩ Nguyễn Thị Chưng, Trưởng trạm Y tế xã A Lưới 2, bày tỏ mong muốn sớm được bố trí đủ nhân lực theo cơ cấu các bộ phận chuyên môn quy định theo Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 của Bộ Y tế, nhằm bảo đảm hoạt động của Trạm ngày càng hiệu quả, bền vững.

Không chỉ ở cấp cơ sở, lãnh đạo ngành y tế thành phố cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự chuyển mình của hệ thống y tế cơ sở. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến quy mô, phạm vi hoạt động của các trạm y tế xã, phường có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu vừa duy trì hoạt động ổn định, vừa chủ động thích ứng để không làm gián đoạn dịch vụ y tế phục vụ người dân. Trong đó, việc bảo đảm có bác sĩ thường trực tại trạm đóng vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu và quản lý sức khỏe toàn dân.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo bày tỏ hy vọng: “Với sự vào cuộc quyết liệt của UBND các xã, phường cùng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ viên chức y tế, hệ thống trạm y tế trên toàn thành phố sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân”.

Để hệ thống này thực sự phát huy hiệu quả, ngoài nỗ lực của ngành y tế, rất cần sự quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế. Khi “người gác cổng” được tiếp thêm nguồn lực và động lực, y tế cơ sở sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững.