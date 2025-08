Mở rộng quyền lợi, lan tỏa giá trị nhân văn

Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế

Mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh

Điểm nhấn lớn nhất từ ngày 1/7 là việc xóa bỏ rào cản địa giới hành chính trong khám, chữa bệnh (KCB). Người dân có thể khám tại nhà, khám từ xa và vẫn được Quỹ BHYT thanh toán. BHYT chi trả các dịch vụ y tế không chỉ tại cơ sở y tế mà còn cả tại nơi cư trú, mang lại lợi ích thiết thực cho người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân mạn tính và cư dân vùng sâu, vùng xa.

Cụ thể, quỹ BHYT chi trả cho các chi phí KCB từ xa, hỗ trợ KCB từ xa, y học gia đình, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con và điều trị tại nhà. Ngoài ra, Quỹ BHYT cũng chi trả chi phí vận chuyển bệnh nhân giữa các cơ sở y tế - thay vì chỉ hỗ trợ chuyển từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh như trước đây.

Danh mục chi trả được mở rộng bao gồm kỹ thuật y tế, thuốc, trang thiết bị, khí y tế, máu và các chế phẩm máu, vật tư, hóa chất phục vụ điều trị. Đặc biệt, trẻ em dưới 18 tuổi mắc tật khúc xạ hoặc lác mắt nay cũng được BHYT thanh toán chi phí điều trị, thay vì giới hạn dưới 6 tuổi như trước, giúp hàng triệu học sinh, thanh thiếu niên có cơ hội chăm sóc thị lực tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Thanh (phường An Cựu (*), TP. Huế) chia sẻ: “Tôi rất vui khi biết từ ngày 1/7, BHYT bắt đầu chi trả chi phí điều trị tật khúc xạ cho trẻ dưới 18 tuổi. Trước đây, con tôi bị cận nặng nhưng vì chi phí khám và điều trị, kể cả đo kính, mua kính phù hợp đều không được hỗ trợ nên gia đình khá vất vả. Nay chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà còn thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe học đường. Đây là một thay đổi rất nhân văn, giúp con tôi và nhiều học sinh khác có điều kiện chăm sóc thị lực tốt hơn”.

Ưu đãi dành cho người tham gia lâu dài

Chính sách nổi bật nhằm khuyến khích người dân duy trì thẻ BHYT là quy định miễn đồng chi trả 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi đối với người tham gia liên tục từ 5 năm trở lên. Theo đó, từ 1/7, nếu chi phí cùng chi trả trong năm vượt 6 lần mức lương cơ sở (khoảng 14,04 triệu đồng), người dân sẽ được Quỹ BHYT chi trả toàn bộ phần vượt.

Một điểm mới đáng chú ý nữa là người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh hiếm sẽ không còn phải thực hiện thủ tục chuyển tuyến khi đến KCB tại các cơ sở chuyên sâu. Chính sách mới này giúp bệnh nhân tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm thiểu thời gian chờ đợi và phiền hà về thủ tục hành chính.

Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi KCB, chính sách BHYT hộ gia đình từ ngày 1/7 cũng có sự điều chỉnh linh hoạt. Mức đóng được tính giảm dần theo số lượng người tham gia trong cùng một hộ. Cụ thể, người thứ hai đóng 70% mức của người đầu tiên, người thứ ba 60%, người thứ tư 50% và từ người thứ năm trở đi chỉ còn 40%. Chính sách này đặc biệt có ý nghĩa tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa hoặc hộ gia đình đông người, giúp giảm chi phí tiếp cận BHYT, đồng thời khuyến khích các hộ tham gia đầy đủ, liên tục nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất.

Đẩy mạnh cải cách và truyền thông chính sách

Theo ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH khu vực XX, tính đến hết tháng 6/2025, toàn TP. Huế có hơn 1.165.000 người tham gia BHYT, đạt hơn 99% kế hoạch năm và vượt 3,66% so với chỉ tiêu được giao. Riêng chi phí KCB BHYT phát sinh trong 6 tháng đầu năm đạt 1.753 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Những con số trên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách BHYT trong đời sống người dân.

Để thực hiện hiệu quả chính sách, BHXH khu vực đã ký hợp đồng KCB BHYT với 41 cơ sở y tế, đồng thời phối hợp với ngành y tế triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính như sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID, VssID trong tiếp nhận và thanh toán BHYT.

Công tác truyền thông cũng được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt với các nhóm từng được ngân sách hỗ trợ như hộ nghèo, cận nghèo, người ở xã đạt chuẩn nông thôn mới... nay không còn thuộc diện được hỗ trợ. Việc tuyên truyền sâu rộng giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và tính nhân văn của BHYT, từ đó chủ động tham gia.

Các điểm mới trong chính sách BHYT có hiệu lực từ 1/7 là bước tiến vượt bậc về cả chính sách an sinh, tài chính và nhân văn. Những thay đổi này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế mà còn khuyến khích tham gia lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống y tế quốc gia trong bối cảnh chi phí y tế tăng cao và bệnh tật ngày càng phức tạp.

(*) Sáp nhập từ phường An Cựu, An Đông, An Tây