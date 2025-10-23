  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 23/10/2025 17:07

Giám sát hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2025

HNN.VN - Hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2025 (từ ngày 16 - 23/10) với chủ đề “Sản xuất, tiêu thụ thực phẩm đa dạng, giàu dinh dưỡng, an toàn, bền vững vì sức khỏe và sự phát triển toàn diện của mỗi người”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế đã triển khai hoạt động giám sát và hỗ trợ các hoạt động truyền thông tại các địa phương, gồm Vinh Lộc, Phú Xuân, Phong Điền, Hương An, A Lưới, Long Quảng và Thủy Xuân.

Tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B lây truyền từ mẹ sang conGiám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại 2 xã Bình Điền và A LướiTập huấn sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng

Hướng dẫn cán bộ trạm y tế ghi chép nội dung và viết bài tuyên truyền về tuần lễ dinh dưỡng và phát triển vào sổ phát thanh 

Theo đó, từ ngày 16 - 23/10, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển tại cơ sở; đánh giá công tác truyền thông, phổ biến thông điệp dinh dưỡng năm 2025; kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu truyền thông cũng như ghi nhận các khó khăn, đề xuất từ cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông dinh dưỡng trong cộng đồng.

Qua giám sát, đoàn ghi nhận nhiều đơn vị y tế cơ sở đã có sự chuẩn bị chu đáo, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền như phát thanh trên loa đài, treo băng rôn, pa-nô, áp phích, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các hoạt động đã góp phần lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng hợp lý, an toàn, góp phần cải thiện sức khỏe người dân.

Đoàn giám sát cũng đề nghị các trạm y tế tiếp tục linh hoạt lồng ghép tuyên truyền các thông điệp dinh dưỡng vào sinh hoạt chuyên môn, họp giao ban, hội nghị nhân dân... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng hợp lý trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, khuyến khích người dân sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn, bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển là hoạt động thường niên, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe và phát triển con người, hướng đến xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, phát triển toàn diện.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
giám sátcdchuếdinh dưỡng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sáng tạo từ chất liệu di sản Huế

Bằng tài năng, niềm đam nghệ thuật và tình yêu quê hương, Lê Trọng Hoàng (sinh năm 1995) đã lặng thầm giữ lửa văn hóa Huế bằng những sản phẩm hội họa, thời trang độc đáo.

Sáng tạo từ chất liệu di sản Huế
Miễn phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người dân A Lưới

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Huế, Phòng khám Đa khoa 24/7 Tâm Đức và Công ty cổ phần Xe khách Huế tổ chức khai mạc chương trình đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1 miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã A Lưới.

Miễn phí đào tạo và cấp giấy phép lái xe cho người dân A Lưới
Đủ điều kiện để sớm mở đường bay Huế - Thâm Quyến

Chiều 21/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hãng hàng không Quốc tế Donghai Airlines (Trung Quốc) và đại diện hãng tại UAE - Aurola về việc mở các chuyến bay đi và đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài.

Đủ điều kiện để sớm mở đường bay Huế - Thâm Quyến

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top