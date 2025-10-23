Giám sát hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển năm 2025

Hướng dẫn cán bộ trạm y tế ghi chép nội dung và viết bài tuyên truyền về tuần lễ dinh dưỡng và phát triển vào sổ phát thanh

Theo đó, từ ngày 16 - 23/10, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra việc triển khai các kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển tại cơ sở; đánh giá công tác truyền thông, phổ biến thông điệp dinh dưỡng năm 2025; kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu truyền thông cũng như ghi nhận các khó khăn, đề xuất từ cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông dinh dưỡng trong cộng đồng.

Qua giám sát, đoàn ghi nhận nhiều đơn vị y tế cơ sở đã có sự chuẩn bị chu đáo, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền như phát thanh trên loa đài, treo băng rôn, pa-nô, áp phích, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các hoạt động đã góp phần lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng hợp lý, an toàn, góp phần cải thiện sức khỏe người dân.

Đoàn giám sát cũng đề nghị các trạm y tế tiếp tục linh hoạt lồng ghép tuyên truyền các thông điệp dinh dưỡng vào sinh hoạt chuyên môn, họp giao ban, hội nghị nhân dân... nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng hợp lý trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đồng thời, khuyến khích người dân sản xuất, tiêu thụ thực phẩm an toàn, bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển là hoạt động thường niên, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe và phát triển con người, hướng đến xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, phát triển toàn diện.