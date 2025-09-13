Đẩy lùi nguy cơ đái tháo đường thai kỳ

Tư vấn chăm sóc sức khỏe cho thai phụ tại Trung tâm Y tế Phú Vang

Thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực sàng lọc cho cán bộ y tế cơ sở và đẩy mạnh truyền thông trong cộng đồng.

Đầu tháng 7/2025, Khoa Sức khỏe sinh sản, CDC Huế tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn sàng lọc ĐTĐ thai kỳ” cho hơn 40 cán bộ y tế đến từ các trạm y tế phường, xã và phòng khám sản khoa hướng dẫn về sàng lọc, quản lý ĐTĐ thai kỳ; quy trình thực hiện xét nghiệm dung nạp glucose đường uống (OGTT); tư vấn chế độ dinh dưỡng - vận động hợp lý… Theo BSCKII. Hoàng Văn Thám, Phó Giám đốc CDC Huế, ĐTĐ thai kỳ hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu phát hiện sớm và quản lý đúng cách. Việc đào tạo bài bản cho cán bộ y tế cơ sở là bước đi chiến lược, bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Hoạt động truyền thông phòng ngừa bệnh cũng được chú trọng. Nữ hộ sinh Lê Thị Thanh Nga, Trạm Y tế phường Phong Phú cho biết: “Để bảo vệ sức khỏe mẹ và bé, trạm thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn lồng ghép tại tổ dân phố, khuyến khích phụ nữ mang thai đi kiểm tra đường huyết định kỳ. Nhờ vậy, nhiều trường hợp nguy cơ cao đã được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời”. Hưởng lợi từ các buổi tư vấn truyền thông, thai phụ Trần Thị Nhi, phường Phong Phú chia sẻ: “Tôi đã hiểu thêm về bệnh ĐTĐ thai kỳ, tầm quan trọng của việc kiểm tra đường huyết cũng như chế độ dinh dưỡng hợp lý để bảo vệ sức khỏe cho hai mẹ con”.

Các lớp tập huấn và hoạt động truyền thông cộng đồng không chỉ giúp cán bộ y tế nâng cao kỹ năng sàng lọc, mà còn góp phần thay đổi nhận thức của phụ nữ mang thai. Ngày càng nhiều bà mẹ chủ động đi xét nghiệm đường huyết trong giai đoạn 24 - 28 tuần thai theo khuyến cáo, đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động khoa học để duy trì sức khỏe. “Thời gian tới, CDC Huế tiếp tục mở rộng các lớp tập huấn; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và mạng lưới cộng tác viên y tế tổ chức sàng lọc tại cộng đồng. Đây không chỉ là giải pháp giảm thiểu tai biến sản khoa, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm thế hệ tương lai được sinh ra khỏe mạnh”, bác sĩ Hoàng Văn Thám cho biết.

Sàng lọc sớm và truyền thông hiệu quả đã, đang và sẽ tiếp tục là “lá chắn” vững chắc bảo vệ sức khỏe bà mẹ - trẻ em, thể hiện nỗ lực bền bỉ của ngành y tế thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn.