Chủ động sàng lọc, nâng cao sức khỏe phụ nữ và trẻ em

Tư vấn sàng lọc ung thư vú miễn phí cho chị em phụ nữ phường Vỹ Dạ và Kim Long

Một trong những điểm sáng của hoạt động này là việc tăng cường triển khai các chương trình sàng lọc, tầm soát bệnh cho phụ nữ. Mới đây, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng, Viện Ung thư Quốc gia cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khám sàng lọc ung thư vú miễn phí kết hợp chuỗi tư vấn “Dr.Talk - Bác sĩ tư vấn” cho gần 800 phụ nữ.

Chương trình được triển khai từ giữa tháng 1/2026 tại nhiều phường trên địa bàn thành phố, như: Phú Xuân, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Thủy. Qua các đợt tầm soát, có 49 trường hợp phát hiện tổn thương khu trú nghi ngờ hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao cần theo dõi chuyên sâu; 35 trường hợp được chỉ định chụp nhũ ảnh, 2 trường hợp chỉ định chụp MRI vú và 1 trường hợp được chỉ định chọc hút tế bào hạch nách để kiểm tra. Những con số này cho thấy vai trò quan trọng của việc tầm soát sớm trong phát hiện và điều trị bệnh.

Không ít phụ nữ trước đây còn tâm lý chủ quan hoặc gặp khó khăn về kinh tế nên ít quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường Dương Nỗ là một ví dụ. Dù đã ngoài 50 tuổi nhưng chị chưa từng đi khám tầm soát. Khi tham gia chương trình sàng lọc miễn phí, chị được bác sĩ phát hiện thuộc nhóm nguy cơ cao và cần tiếp tục theo dõi chuyên sâu. Theo chị Hạnh, dù ban đầu khá lo lắng, nhưng việc được phát hiện sớm giúp chị có cơ hội điều trị kịp thời và yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình.

Bên cạnh các chương trình tầm soát bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ cũng được ngành y tế triển khai toàn diện. Năm 2025, toàn thành phố ghi nhận gần 15.300 phụ nữ mang thai; trong đó, các dịch vụ quản lý thai kỳ được duy trì với tỷ lệ 99,9%. Có 99,9% phụ nữ được khám thai ít nhất 4 lần trong suốt thai kỳ và gần như toàn bộ phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế có sự hỗ trợ của cán bộ y tế có chuyên môn.

Công tác chăm sóc sau sinh cũng được chú trọng. Khoảng 99,6% bà mẹ và trẻ sơ sinh được theo dõi, chăm sóc sau sinh tại nhà. Hơn một nửa trong số đó được chăm sóc ngay trong tuần đầu sau sinh. Ngoài ra, 99,5% bà mẹ và trẻ sơ sinh được thực hiện các chăm sóc thiết yếu trong và ngay sau khi sinh, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai biến và nâng cao sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Việc xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền từ mẹ sang con được tăng cường. Nhiều phụ nữ mang thai được xét nghiệm viêm gan B, HIV và giang mai nhằm phát hiện sớm nguy cơ và có biện pháp can thiệp kịp thời. Các trường hợp phát hiện bệnh đều được theo dõi và điều trị theo đúng quy trình, giúp hạn chế nguy cơ lây truyền sang trẻ sơ sinh.

Theo BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế, thời gian tới các chương trình tiêm chủng, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được mở rộng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi sức khỏe. Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh nhằm góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em và cải thiện chất lượng dân số trên địa bàn.