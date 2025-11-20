Hành động nhỏ nhưng phòng nhiều bệnh

Trẻ em ở các trường học thực hành rửa tay với xà phòng

Rèn thói quen tốt

Thói quen rửa tay với xà phòng được gia đình chị Nguyễn Thị Phú (tổ dân phố 10, phường Thủy Xuân) duy trì từ nhiều năm nay. Đặc biệt, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, việc rửa tay càng được gia đình chị Phú chú tâm hơn. “Tôi thường xuyên nhắc nhở chồng, con và các cháu trong gia đình phải rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay đi từ ngoài đường về nhà. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình đã thực hiện tốt nhằm loại bỏ vi khuẩn khỏi bàn tay, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng” - chị Phú chia sẻ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), rửa tay với xà phòng có thể giảm tới 35% nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy và 45% nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính. Đây là một trong những biện pháp phòng bệnh đơn giản, ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả cao. Không chỉ ở các gia đình mà ở nhiều trường học trên địa bàn thành phố Huế, ngay từ bậc học mầm non, giáo viên đã hướng dẫn trẻ cách rửa tay đúng cách để hình thành thói quen từ nhỏ.

Tại các cơ sở y tế, việc rửa tay bằng xà phòng hay sát khuẩn tay với dung dịch sát khuẩn trước mỗi lần thực hiện các thao tác, y lệnh liên quan đến bệnh nhân được các y, bác sĩ thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, trước khi vào phòng mổ, các bác sĩ thực hiện đầy đủ các bước rửa tay sạch, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới đã nghiên cứu, bàn tay là nơi tiếp xúc trực tiếp với rất nhiều bề mặt, đồ vật mỗi ngày, nên rất dễ mang theo vi khuẩn, virus. Rửa tay bằng xà phòng giúp loại bỏ phần lớn mầm bệnh, hạn chế nguy cơ lây truyền cho bản thân và người xung quanh. Đặc biệt, trong mùa dịch, hay trong mùa mưa lũ, rửa tay đúng cách là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa các bệnh như: Cúm, tay chân miệng, tiêu chảy cấp…

Cô giáo Nguyễn Thị Yến Nhi, Trường Mầm non Phong Hải (phường Phong Quảng) cho biết, từ khi các cháu được hướng dẫn và thực hành rửa tay với xà phòng thường xuyên, không chỉ giúp các cháu gọn gàng, sạch sẽ hơn mà hầu như tình trạng mắc bệnh tay chân miệng, bệnh đường ruột và các bệnh truyền nhiễm khác rất ít xuất hiện trong nhà trường.

Phòng bệnh hiệu quả

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế, có 5 thời điểm quan trọng mà mỗi người cần rửa tay với xà phòng. Đó là trước khi chế biến thức ăn; trước khi ăn hoặc cho trẻ ăn; sau khi đi vệ sinh; sau khi chăm sóc người bệnh và sau khi tiếp xúc với chất thải, rác thải hoặc động vật. Ngoài ra, cần rửa tay khi tay bị bẩn, sau khi ho, hắt hơi, khi đi từ nơi công cộng về nhà hoặc khi tiếp xúc với tiền, tay nắm cửa, điện thoại..., vì đó là những nơi tiềm ẩn nhiều mầm bệnh.

Để đạt hiệu quả cao, thời gian rửa tay nên kéo dài ít nhất 20 giây, thực hiện đầy đủ 6 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp không có xà phòng và nước sạch, có thể dùng dung dịch sát khuẩn tay chứa cồn.

Ở các bệnh viện, việc tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế đã giúp giảm đáng kể tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình khám, chữa bệnh. Bác sĩ Tôn Thất Độ, Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức, Trung tâm Y tế Phú Xuân, TP. Huế cho rằng: Trong thời điểm giao mùa, mưa lũ, rửa tay đúng cách không chỉ là thói quen vệ sinh cá nhân mà còn là “lá chắn” giúp ngăn ngừa hiệu quả một số bệnh nguy hiểm.

Thói quen rửa tay với xà phòng tuy đơn giản nhưng mang lại ý nghĩa rất lớn, giúp phòng ngừa bệnh tật hiệu quả. Tuy vậy, thói quen này không thể hình thành trong một sớm một chiều mà cần có sự hướng dẫn, nhắc nhở thường xuyên từ gia đình và nhà trường. Cha mẹ là người đóng vai trò quan trọng nhất giúp trẻ hình thành thành phản xạ tự nhiên hằng ngày. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng bằng việc rửa tay thường xuyên, không ngần ngại nhắc nhở người khác khi họ quên. Các cơ quan, đơn vị, trường học… cần duy trì cơ sở vật chất đầy đủ, như: Bồn rửa tay, xà phòng, nước sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người thực hành.