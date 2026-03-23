Bộ Y tế yêu cầu chủ động bảo đảm nguồn cung thuốc

Trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng dược phẩm do diễn biến phức tạp của tình hình xung đột quốc tế, đặc biệt tại Trung Đông, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động bảo đảm nguồn cung thuốc. (Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân)

Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị rà soát tình hình tồn trữ thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại các đơn vị, trên cơ sở đó đánh giá năng lực cung ứng của các nhà cung cấp để xây dựng phương án dự trữ phù hợp, đặc biệt đối với các thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, cơ sở xuất, nhập khẩu thuốc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ thuốc, nguyên liệu làm thuốc; đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó với biến động thị trường và gián đoạn chuỗi cung ứng, nhằm bảo đảm nguồn cung thuốc ổn định không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Sở Y tế các địa phương, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan nguồn cung thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Theo nhandan.vn
Bộ Y tếyêu cầuchủ độngbảo đảmnguồn cung thuốc
Các nước nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng

Trước biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông, các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trong nước.

Các nước nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng
Bảo đảm công nghệ phát triển an toàn, bền vững

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi khi deepfake (một công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người, được đặt tên theo cụm từ kết hợp giữa “deep learning” (máy học) và “fake” (giả); bị lợi dụng để giả mạo người thân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản. Thực tế đó đòi hỏi tăng cường quản lý nền tảng số, hoàn thiện pháp lý và nâng cao kỹ năng, cảnh giác của người dân để chủ động phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

Bảo đảm công nghệ phát triển an toàn, bền vững
Chủ động sàng lọc, nâng cao sức khỏe phụ nữ và trẻ em

Công tác phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em luôn được ngành y tế triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực. Từ việc mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tăng cường quản lý thai kỳ đến đẩy mạnh các chương trình sàng lọc, tầm soát bệnh tật, giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm để điều trị kịp thời, góp phần nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Chủ động sàng lọc, nâng cao sức khỏe phụ nữ và trẻ em
Chủ động trang bị kỹ năng và thiết bị phòng cháy

Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn cư dân chung cư, câu chuyện về an toàn cháy nổ trở thành chủ đề được họ quan tâm. Không ít người chia sẻ kinh nghiệm mua bình chữa cháy, thang dây thoát hiểm, mặt nạ chống khói độc hay búa phá kính để phòng trường hợp khẩn cấp. Sự chủ động này cho thấy, nhận thức của người dân về nguy cơ cháy nổ đang dần thay đổi, từ tâm lý chủ quan sang chủ động phòng ngừa.

Chủ động trang bị kỹ năng và thiết bị phòng cháy

