Bảo đảm hoạt động hệ thống y tế cơ sở đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố có kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực từ Sở Y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc về tuyến xã, tối thiểu 1 cán bộ có chuyên môn y tế về Phòng Văn hóa xã hội, 1 bác sĩ về trạm y tế.

 Hoạt động khám bệnh cho người cao tuổi tại Trạm Y tế Phường 9, Quận 8 (cũ), TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Tại văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc luân phiên, luân chuyển, điều động cán bộ về tuyến xã, Bộ Y tế cho biết, Kết luận số 137-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đối với mô hình tổ chức của trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện đã nêu rõ: "Giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế và thực hiện chuyển giao cho chính quyền cấp xã quản lý các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, trạm y tế của đơn vị cơ sở mới để bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở và bảo đảm đủ trường, lớp cho học sinh trên địa bàn cơ sở. Đối với trung tâm y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hiện nay sẽ chuyển về Sở Y tế quản lý để tổ chức cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường".

Ngày 23/6/2025, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 20/2025/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế đang dự thảo và xin ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương để ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 01-TB/ĐU ngày 2/4/2025 về việc quan tâm y tế dự phòng và y tế cơ sở, nhất là trong bối cảnh sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, để ổn định nguồn nhân lực phục vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được tốt, tiến tới mọi người dân được bình đẳng trong việc thụ hưởng dịch vụ y tế thuận tiện và có chất lượng từ trung ương đến địa phương, cần khẩn trương triển khai đưa 1.000 bác sĩ về tuyến cơ sở.

Bộ đang xây dựng đề án triển khai nội dung trên.

Để bảo đảm các dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở không bị gián đoạn, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, thuận tiện, hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực từ Sở Y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế, các đơn vị liên quan thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về tuyến xã (bao gồm tối thiểu 1 cán bộ có chuyên môn y tế về Phòng Văn hóa xã hội và 1 bác sĩ về trạm y tế xã).

“Việc này nhằm bảo đảm hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không bị gián đoạn, cung cấp đầy đủ dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng với mô hình hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ Y tế cho biết.

